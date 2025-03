Petit pazzo d’amore per Marisol a Verissimo: “Procede benissimo”. E parla del boom dopo Amici Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Petit ha raccontato come procede la sua vita e la sua carriera dopo l'uscita da Amici. E parlando di Marisol si emoziona

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Oggi, 15 marzo 2025, nuovo appuntamento su Canale 5 con Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin. Come ogni fine settimana, il programma accoglierà numerosi volti noti dello spettacolo per interviste emozionanti e coinvolgenti. Tra gli ospiti della puntata odierna anche Petit, ex allievo di Amici, programma di Maria De Filippi e dove è tornato la scorsa settimana per presentare il suo ultimo singolo intitolato Mezzanotte. Ovviamente, non poteva mancare un aggiornamento anche sulla sua storia con Marisol, che sembra procedere a gonfie vele. Ma vediamo tutti i dettagli dell’intervista.

Petit commenta il ritorno ad Amici: "E’ stata un’esperienza che mi ha fatti crescere tanto"

Intervistato da Silvia Toffanin, Petit ha raccontato a Verissimo com’è stato tornare ad Amici, la scuola in cui era allievo solo lo scorso anno e che lo ha lanciato verso il successo: "Quella di Amici è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto e oggi sono arrivato a una consapevolezza importante. Sono più sicuro di me. Ogni volta che torno lì è un’emozione fortissima e non so perché fa questo effetto tornare dopo, però sono felicissimo di essere tornato, di aver rivisto tutti quanti, dalla produzione agli autori, che mi hanno coccolato. In questi mesi penso di essere maturato molto, poi dopo Amici ho fatto il tour e ho conosciuto tantissime persone, come produttori, autori, e mi ha fatto veramente bene tutto questo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi ha parlato del suo amore per i genitori, i quali gli hanno donato un’anima francese (da parte di madre) e una napoletana (da parte di padre) a cui lui tiene molto, e della nonna con la quale è cresciuto: "Sono cresciuto con mia nonna (francese pure lei) e sono due parti che nella musica mi hanno aiutato tanto, in quello che faccio, nella musicalità, nel suono. Curo tanto tutto e cerco sempre di mettere qualcosa sia di napoletano che di francese. Sentire le parole d’amore dei miei genitori mi rende orgoglioso di ciò che faccio".

Petit e la storia d’amore con Marisol: "Ci vediamo quasi ogni giorno"

Non è mancata, poi, la parentesi ‘amore‘, dove Petit ha parlato della sua storia con Marisol, conosciuta nella scuola di Amici, e con la quale sta insieme: "Con Marisol tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso e procede benissimo". Innegabile lo sguardo dolce e gli occhi lucidi, pieni di emozione e di amore trapelati quando il cantante ha parlato della sua dolce metà. Ciò fa capire quanto tenga a lei e quanto i due siano più uniti che mai.

Potrebbe interessarti anche