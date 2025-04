Mew e Matthew di Amici, amore al capolinea: “Quando ami qualcuno devi lasciarlo andare”. I retroscena della rottura La storia d’amore tra i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi è arrivata al capolinea dopo la convivenza (e il caso del loro addio al programma)

Mew e Matthew non sono più una coppia. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, infatti, si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la cantante – Valentina Turchetto all’anagrafe – che ha rivelato in una storia condivisa su Instagram di essere arrivata alla rottura con Matteo Rota. I due sono stati indubbiamente la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi ma, dopo il drammatico addio al programma e la convivenza, la loro storia d’amore è arrivata al capolinea. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 23, è rottura tra Mew e Matthew: perché

Lo scorso anno la 23esima edizione di Amici è stata vinta da Sarah Toscano e ha visto la nascita di tantissimi nuovi amori: Petit e Marisol, Ayle e Lucia, Gaia e Mida, la tifatissima ship (mai concretizzatasi) tra Sarah e Holden e soprattutto la relazione tra Mew e Matthew. I due ex allievi del talent show di Maria De Filippi avevano fatto discutere molto anche e soprattutto per il loro improvviso e chiacchieratissimo addio al programma. La loro storia d’amore, tuttavia, è arrivata al capolinea mesi dopo. Ad annunciarlo è stata la stessa Mew, che con una semplice storia condivisa sul suo profilo Instagram ha spiegato di non stare più con Matthew da tempo. "Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’" ha raccontato la cantante veneta, ammettendo: "Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse". Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto, ha anche svelato un retroscena della rottura, dimostrando di essersi comportata in maniera matura per il bene della coppia: "Quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare". La cantante ha infine ringraziato i suoi follower sui social: "Grazie del supporto che ci avete sempre dato. A presto, Mew".

Il controverso addio ad Amici e la convivenza

Tra i cantanti più apprezzati di Amici 23, lo scorso anno Mew e Matthew chiusero la propria esperienza nel talent show di Canale 5 a dir poco improvvisamente. La cantante decise infatti di lasciare la scuola di Maria De Filippi e fu seguita dal compagno, con cui era nato l’amore proprio nel corso del programma. "Lui è uscito con me. Per entrambi è stata una scelta sofferta" rivelò Mew a rivelato a Verissimo da Silvia Toffanin, annunciando anche di essere pronta ad andare a convivere con Matthew. Sfortunatamente, però, le cose non sono andate nel verso giusto per i due ex allievi.

