Amici 24, scintille tra prof: Lettieri ‘straccia’ la Celentano e il web si ribella, "Profondo imbarazzo” Nel daytime di oggi, 14 marzo, la coreografa ha reagito duramente al guanto di sfida lanciato dalla Celentano alla sua allieva Francesca: la rivolta del web.

"Ma è una candid camera o è vero?", così Deborah Lettieri ha reagito al guanto di sfida lanciato dalla professoressa Alessandra Celentano alla sua allieva Francesca. Nel daytime di oggi, 14 marzo, infatti è andato di scena il rifiuto da parte della coreografa a quella che secondo lei è una provocazione.

Deborah Lettieri straccia la lettera di Alessandra Celentano per il guanto di sfida a Francesca

"Il fatto che io ti metta alla sbarra – ha dichiarato Deborah Lettieri -, sulle punte, durante il percorso nella scuola è un conto, era un minx di stili diversi e se lei (Alessandra Celentano ndr) non l’ha capito sono problemi suoi". "È non equo", ha convenuto Francesca parlando del guanto di sfida lanciatole dalla Celentano. "Poi contro Chiara: questo è ‘puro Chiara’ perché è classico, neoclassico e punte e soprattutto è sbarra. Per me questo guanto non è assolutamente equo. Io questo guanto lo rifiuto assolutamente, non ci penso neanche un secondo. E sono sicura che sarà palese per tutti. Non mi metto a farti preparare una cosa del genere, è assurdo", ha affermato ancora Deborah Lettieri che poi ha preso la lettera scritta dalla Celentano del guanto di sfida tra Chiara e Francesca e l’ha stracciata con convinzione.

La reazione del popolo del web

"Che profondo imbarazzo", "‘Leggermente’ acida la Lettieri", "Ma un minuto prima Francesca non aveva detto che avrebbe accettato il guanto e che poteva farlo? Comunque l’antipatia, la mancanza di rispetto di questa insegnante è tanta tanta… e sinceramente Francesca perde molto proprio a causa dell’insegnante.". Questi sono solo alcuni dei commenti al video Instagram della pagina ufficiale di Amici che ritrae il momento della conversazione tra Deborah Lettieri e Francesca. Il pubblico del talent di Maria De Filippi non ci sta e reagisce a suo modo con tanti commenti contro il comportamento della maestra Lettieri, rea di aver agito male nei confronti della Celentano e del suo guanto di sfida che avrebbe dovuto mettere a confronto le due ballerine durante la prima puntata del Serale di Amici 24. C’è poi chi ha riflettuto sulla difficoltà della prova, commentando: "Tutti bravi a correre al serale. Quando il gioco si fa duro tremano!", chi non ha avuto peli sulla lingua: "Che atteggiamento da sbruffona ma tanto con quelli che si ritrova non andrà tanto lontano… con il suo atteggiamento fa odiare anche i ragazzi… bell’esempio". Insomma il gesto e la decisione della prof. non è andato giù a molti fan.

