Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato: da Asia Argento (con figlia) a Uğur Güneş Dal protagonista di Terra Amara a Alena Seredova, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 settembre condotta da Silvia Toffanin

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Sabato 16 settembre è alle porte, e non poteva assolutamente mancare una nuova puntata di Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. L’attesa per gli ospiti e le anticipazioni di questa edizione 2023/2024 è palpabile, con la promessa di rivelazioni intriganti e momenti emozionanti. Dall’aggiornamento sullo stato di salute vocale di Silvia Toffanin alle esclusive interviste ai protagonisti di Terra Amara, questo episodio promette di essere imperdibile.

Tutte le anticipazioni di Verissimo

La terza delle nuove puntate di Verissimo andrà in onda dalle 16.30 del 16 settembre 2023 su Canale5, e i primi due ospiti a varcare la soglia dello studio saranno Ugur Gunes e Alena Seredova. Uğur Güneş, noto per il suo ruolo di Ylmaz nella serie Terra Amara, promette di svelare i dietro le quinte e le curiosità sulla produzione della soap tanto amata. La serie, amatissima è seguita da tantissimi spettatori che hanno contribuito a portare il suo successo, cominciato in Turchia, anche nel nostro paese.

Poi sarà il turno di Alena Seredova, ex moglie del leggendario portiere Gianluigi Buffon, che condividerà i momenti più intimi e straordinari del suo recente matrimonio con Alessandro Nasi. Sarà un’occasione unica per rivivere la magia di quel giorno, tra panorami mozzafiato della Sicilia e un abito da sposa incantevole.

Gli altri ospiti della puntata

Ma le sorprese non finiscono qui. La puntata di Verissimo ospiterà anche Micaela Ramazzotti, la talentuosa attrice divenuta regista acclamata al Festival del Cinema di Venezia con il film "Felicità", un film che affronta il tema dei legami familiari disturbati. La trama segue una famiglia disfunzionale, con genitori egoisti e manipolatori che soffocano la libertà dei figli. Un’occasione per scoprire i retroscena del suo successo e il percorso artistico che l’ha portata fin lì. Inoltre, sarà la prima volta per Asia Argento e sua figlia Anna Lou Castoldi (nata nel 2001 dalla sua relazione con l’ex frontman dei Bluvertigo, in arte Morgan) sul set di Verissimo, promettendo una conversazione toccante e autentica. E non dimentichiamoci di Orietta Berti, attrice e cantante amatissima nel panorama televisivo italiano che con la sua voce unica e la simpatia contagiosa che farà da collante per questa puntata ricca di ospiti eccezionali.

Dove e quando vedere la puntata di sabato

Potrete gustare l’appuntamento con Verissimo sabato 16 settembre 2023 su Canale5, a partire dalle ore 16.30. Per coloro che preferiscono la comodità della visione online, il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity.

