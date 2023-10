Verissimo, Angelina Mango svela: "Ho sofferto d'ansia" Su Canale 5 Silvia Toffanin intervista la seconda classificata dell'ultima edizione di Amici: la cantante racconta il successo, le sue paure e la famiglia

Sabato 14 ottobre Angelina Mango entra nel salotto di Silvia Toffanin come ospite della nuova puntata di Verissimo cantando Ci pensiamo domani, hit estiva che ha avuto un grande successo di pubblico. Alla conduttrice racconta la sua vita con il sorriso stampato sulle labbra e una grande energia.

Angelina: "Ora la mia autostima è bassa, ma quando ero piccola…"

La cantante, seconda classificata (prima nella categoria canto) della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, parla del periodo in cui inizia il suo viaggio nel mondo della musica, quando il fratello preparava le basi e lei scriveva i testi: "Mi sto godendo ogni minuto di questo successo, perché è il lavoro che volevo fare da sempre. La prima canzone l’ho scritta quando avevo 5 anni, a scuola. Lo spessore dei brani va capito, però c’erano. La mia autostima ora non è al massimo, ma quando ero piccola la prima canzone si intitolava ‘Mi sono innamorata di me’, perché la mia idea a 5 anni era che una donna poteva bastare a sé stessa".

Dopo aver assistito a un video dedicato alla sua carriera nell’ultimo anno, dopo il successo ad Amici, Angelina Mango afferma: "Tutti questi video mi aiutano perché mi ricordano che in un’estate può succedere di tutto, forse tutto quello per cui ho lavorato è servito. Sono fiera. Nell’ultimo anno sono cresciuta e ho imparato a dare il giusto peso alle cose. Prima avevo più problemi a farlo, avevo più paure. Non che non abbia più problemi né paure, però ho imparato a vivermi bene tante cose. Questo è cambiato da ieri a oggi. Non c’è più l’ansia invalidante che ho sentito al liceo, non pensavo fosse possibile che scomparisse e invece è successo. Lo auguro a tutti, è quella che ti blocca e non tif a vivere le cose come dovresti. Ho molte meno paranoie adesso, non penso più a come sono e cosa pensano di me".

Cosa le hanno insegnato i genitori e l’amore per il fidanzato

Per quanto riguarda la sua famiglia e ciò che i suoi genitori le hanno insegnato, la Mango dice: "La mia famiglia è sempre il mio punto di riferimento, mia madre e mio fratello sono le mie gambe. So che anche quando sono lontani mi seguono. Io sono molto amata. Sono figlia di artisti sì, ma penso che se avessi fatto altro in questa vita non mi sarei sentita un pesce fuor d’acqua, perché prima di essere artisti i miei genitori sono persone molto aperte. Mia madre mi ha insegnato l’educazione, forse il valore più importante. La maleducazione mi fa imbestialire, è con l’educazione che si va ovunque. Bisogna salutare tutti ed essere gentili, perché nessuno vuole farsi del male. Mio padre mi ha lasciato la gentilezza e la responsabilità di avere un talento che non basta da solo ma va accompagnato e sviluppato. Io sono una persona che si innamora, sono capace di amare. Sono innamorata adesso dello stesso fidanzato che avevo durante Amici. Condividiamo tantissime cose e passiamo molto tempo insieme. Vuol dire ci vogliamo bene. Io sono una persona scoppiettante, cambio spesso idea, e per stare vicino a me… Vuol dire che ci vogliamo bene."

