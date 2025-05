Wax, l’ex Amici ha una nuova fidanzata (famosissima): la svolta dopo le voci su Angelina Mango Il finalista di Amici 23 beccato in Egitto insieme alla stellina del web Aurora Baruto: esplode il gossip sulla loro relazione.

Fonte: Mediaset Infinity

Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Wax. Il giovane cantante ex Amici, che durante il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi – due anni fa – fece discutere per un ipotetico flirt con Angelina Mango, è stato pizzicato in dolce compagnia con quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Ecco chi è e cosa è successo

Wax, l’ex Amici pizzicato con Aurora Baruto

Il 20enne Wax, al secolo Matteo Lucido, è diventato popolarissimo grazie alla sua partecipazione ad Amici 23, quando fu eliminato nella serata finale al termine di un televoto contro Angelina Mango. Proprio con la voce di Poké Melodrama, secondo rumors all’epoca venuti fuori dalla casetta, il giovane cantante avrebbe anche instaurato un’amicizia speciale che per molti sarebbe sfociata in un breve flirt. Ora, però, a distanza di due anni, Wax a quanto pare avrebbe nel cuore una nuova ragazza, e anche in questo caso si tratterebbe di un personaggio noto.

Stando a quanto svelato dal sito Webboh, infatti, Matteo Lucido avrebbe ritrovato l’amore grazie a una nota creator. Si tratta di Aurora Baruto, influencer da oltre 1.4 milione di follower su Instagram, seguitissima tra i teenager per i suoi i viaggi in giro per il mondo e per la sua spiccata bellezza. Nelle scorse settimane, i due hanno trascorso una vacanza insieme in Egitto, a Sharm el-Sheikh, e sono stati paparazzati in atteggiamenti che lasciano immaginare che tra loro ci sia del tenero. "Aurora Baruto ha ritrovato l’amore? la creator è stata paparazzata a Sharm el-Sheikh in dolce compagnia… ma non di un amico qualunque. con lei c’è Wax, cantante di Amici 22", si legge sulla pagina Instagram del sito. Che poi aggiunge un ulteriore dettagli relativo a una immagina particolarmente ‘romantica’ postata su Instagram dalla creator: "Le nostre FOTO ESCLUSIVE parlano chiaro: abbracci, sorrisi complici, sguardi intensi… sembra esserci dell’altro oltre a una semplice amicizia. e non finisce qui: Aurora ha pubblicato una IG Story con un letto matrimoniale decorato da un gigantesco cuore rosso. coincidenze?".

Wax e le voci su Angelina Mango

Aurora Baruto ha alle spalle una relazione importante con un altro creator, Mura Tolu. Wax, invece, ha un passato da ‘rubacuori’ e negli ultimi anni non hai avuto una fidanzata pubblica. Come detto, i rumors riguardo a un suo possibile flirt con Angelina Mango hanno tenuto banco a lungo durante e dopo Amici 23, ma il cantante ha sempre parlato di una solida amicizia nata con la vincitrice del Festival di Sanremo 2024: "Tra noi c’è un’amicizia rafforzata dalla convivenza, il feeling è nato piano piano", disse diversi mesi fa. Angelina Mango d’altronde è fidanzata da tempo con Antonio Cirigliano, anche se negli ultimi mesi sono esplode indiscrezioni relative a una loro possibile rottura.

