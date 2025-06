Alice Campello in sedia a rotelle: la verità sull'operazione negli USA e la decisione drastica sul quinto figlio con Morata Tra carriera, maternità e salute: la moglie di Morata parla per la prima volta dopo l’intervento e prende una decisione definitiva sulla quinta gravidanza.

Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, Alice Campello ha deciso di chiarire pubblicamente le ragioni che l’hanno portata a sottoporsi a un intervento chirurgico a New York. Le immagini che la ritraevano in sedia a rotelle avevano alimentato preoccupazioni e ipotesi infondate. Oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale spagnolo ¡Hola!, la moglie di Álvaro Morata spiega finalmente come stanno le cose.

Alice Campello in sedia a rotelle, la verità sull’operazione negli USA"

Campello, imprenditrice affermata e madre di quattro figli, ha precisato che l’operazione avvenuta negli Stati Uniti non era legata a un’urgenza medica. Si è trattato di una scelta ponderata e legata a problematiche sorte durante le sue precedenti gravidanze:

"Ora mi sento molto bene e molto tranquilla. Mi sono ripresa. Si è trattato di un’operazione programmata, per un problema relativo alle gravidanze. Ho deciso di operarmi a New York e questo è tutto. Niente di grave, grazie a Dio."

La scelta di fermarsi: "Non voglio mettere a rischio la mia famiglia"

Negli anni, Alice ha affrontato quattro parti cesarei, l’ultimo dei quali particolarmente complesso, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva subito dopo la nascita della figlia più piccola. I medici le hanno confermato che potrebbe avere altri figli, ma lei ha deciso di fermarsi:

"I medici mi hanno detto che posso essere ancora madre ma la verità è che non voglio mettere di nuovo i miei figli o mio marito in una situazione del genere. Potrebbe succedere di nuovo, e penso che con quattro figli ce la stiamo cavando molto bene."

Una decisione dettata non solo dai timori per la salute, ma anche dal desiderio di bilanciare meglio i diversi ruoli della sua vita.

"Non ho abbastanza tempo per tutto, per il lavoro, per i bambini… Bisogna imparare ad accettare le cose e che il tempo è limitato, e devo dividerlo per cinque."

Vita privata e carriera: un nuovo equilibrio

Alice e Morata si sono sposati nel 2017 e il 29 luglio 2018 sono diventati genitori dei gemelli, Leonardo e Alessandro. Il 29 settembre 2020 è nato Edoardo, il terzo figlio della coppia, mentre il 9 gennaio 2023 è arrivata Bella. Oltre alla famiglia, Alice ha costruito una carriera imprenditoriale di successo, con marchi che hanno conquistato anche il mercato internazionale. Dopo una fase di crisi con Morata, oggi il loro legame sembra più forte che mai:

"Mi sento felice e molto fortunata. Ho attraversato il momento più difficile della mia vita ma anche quello che mi ha insegnato di più. Ne sono persino grata, perché mi ha insegnato tantissimo."

