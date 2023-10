Verissimo, Alessandro Basciano: “Alla guerra di Sophie rispondo con l’amore” Ennesima intervista di Silvia Toffanin per approfondire la storia dei due ragazzi incontratisi al Gf e lasciatisi dopo poco più di un anno di relazione. Questa volta a parlare è lui, Alessandro Basciano

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Il ping pong infinito tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua. Accuse e controaccuse, dell’uno e dell’altra, sono ormai diventate un appuntamento fisso del weekend televisivo di Canale 5 e in particolare del salotto di Verissimo, dove la conduttrice Silvia Toffanin continua a scavare in questa storia appassionante. Dopo un prima intervista di lei, la risposta di lui, e la controrisposta di lei, la palla è di nuovo a lui, chiamato a difendersi da nuove accuse della ex, incontrata nella casa del Grande Fratello e frequentata per circa un anno e mezzo, anche se molti hanno la percezione che si tratti invece di una storia infinita.

Oggi Alessandro Basciano continua a difendersi dall’accusa di tradimento, dicendo che le prove portate durante l’ultima ospitata dell’ex in studio erano prove parziali, che il video in questione era molto più lungo e contestualizzato e anche che la ragazza con lui nel video era interessata a farsi conoscere come cantante in Italia (lei è spagnola), e tra le varie ipotesi si era pensato a creare un gossip per far parlare di lei. L’accusa più grave però della ex non riguarda tanto il tradimento, quanto un episodio rivelato nell’ultima intervista dalla Toffanin, una serata a Mikonos in cui alla ragazza sarebbe arrivato uno schiaffo da parte del compagno. Basciano smentisce e spiega che la lite non era tra loro, ma tra lui e il suo manager, e che la ragazza ci si è trovata in mezzo, ma che lui è contro la violenza e non ha mai nemmeno pensato di alzare le mani contro la sua donna. Ammette il carattere difficile e diverse parole di troppo ma dice che sono sempre seguite le scuse quando è successo.

Non retrocede invece sulla presunta manipolazione di Sophie da parte di qualcuno che le sta vicino: "Io dico che è molto condizionata da qualcuno che la sta consigliando molto male, anche in questa situazione". Dice poi che vorrebbe parlare con Sophie ma lei non accetta di vederlo, che lui la ama ma sa che non c’è più speranza questa guerra lui la vuole combattere con l’amore e quindi ha portato in studio tante foto dei momenti felici della coppia: da quando si sono conosciuti durante il reality di Canale 5 fino alla frequentazione di circa un anno fuori dalla Casa, da cui però è nata anche una bambina. Basciano ha anche detto che la bambina ha potuto rivederla dopo 14 lunghissimi giorni proprio grazie al provvidenziale intervento di Verissimo.

Guida TV

Verissimo Canale 5 16:30

Verissimo La 5 13:00

Verissimo Canale 5 16:30

Potrebbe interessarti anche