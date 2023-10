Verissimo, Alessandra Celentano: “A volte mi pento di essere dura con me stessa, con i ragazzi di Amici mai” La più temibile maestra di Amici ospite del salotto della domenica di Canale 5 rivela un lato inedito di sè

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Un’intervista con sorpresa quella che Silvia Toffanin ha preparato per Alessandra Celentano nella puntata di domenica 15 ottobre di Verissimo. Nell’ultima parte della chiacchierata infatti entra il coreografo Garrison, che racconta che Alessandra è sempre stata bravissima, anche quando era sua alunna, poi l’ha ritrovata insegnante molto diversa.

La conduttrice ha accolto la maestra Celentano impegnata nella nuova edizione di Amici e di questo suo lavoro parla in modo entusiasta e coinvolto.

"E’ molto bella l’energia anche quest’anno", dice Alessandra Celentano. "Io amo il mio lavoro, amo lavorare con i giovani, Non riesco a non partecipare quando ci sono le loro esibizioni".

La figura di gelida e rigida insegnante si scioglie quindi immediatamente per dare spazio a una donna che è veramente orgogliosa e felice del suo lavoro di talent scout di giovani artisti.

Dopo aver visto un video in cui alcuni dei suoi ex alunni parlano di lei, la maestra inflessibile sembra addirittura realmente commossa.

"E’ stato molto emozionante vedere un video con una parte degli allievi passati da Amici che lavorano con tutte le più grandi compagnie del mondo. Io cerco di seguirli anche fuori dal programma, quando cominciano ad andare per la loro strada, con tutte le loro difficoltà. Io sono sempre e sarò sempre a disposizioni di questi ragazzi".

La maestra Celentano si dice orgogliosa anche di far parte di un programma in cui i giovani non imparano solo ad affinare i loro talenti, ma anche a seguire le regole, a collaborare, a organizzarsi la vita quotidiana e artistica lontani dalla loro comfort zone familiare.

"Credo che questi ragazzi hanno la possibilità di imparare tantissimo non solo dal punto di vista artistico. Si devono gestire autonomamente in tutto, si arrangiano da soli esattamente come gli succederà poi fuori, nel mondo reale. Se ci fosse stato Amici all’epoca mia, sarei stata felice di partecipare a un’esperienza del genere".

Alessandra Celentano sembra comunque una che ha imparato presto a cavarsela da sé, e infatti racconta a Silvia Toffanin che le chiede, una persona come lei che sembra una roccia, su chi si appoggia nella vita?

"Io sono sempre stata abituata a sbrigarmela da sola, soprattutto perché non ho mai voluto dare delle preoccupazioni a chi mi vuole bene. Io sono sempre quella che "va tutto bene", poi se proprio non va davvero tutto bene me la vedo io, ma non voglio dare pensiero a chi mi è vicino. Sicuramente ho dei punti di riferimento nelle mie sorelle e in mia cugina Rosita con cui siamo legatissime. Mi confido soprattutto con lei, abbiamo un rapporto di fiducia totale, è la persona con cui mi apro di più. E’ una grande ascoltatrice, buona, onesta, simpatica e molto generosa. A lei piace sinceramente dare una mano agli altri.

Ma, se le due cugine Celentano parlano di tutto, ultimamente parlano anche di amore? Chiede la conduttrice di Verissimo. Ma su quel fronte, la maestra di Amici spegne immediatamente ogni curiosità: "Ultimamente non parliamo per niente di amore, ci siamo un po’ arenate tutte e due su quel fronte".

Poi Silvia Toffanin fa vedere alla sua ospite un video in cui la maestra è impegnata in un discorso motivazionale con Marisol, una delle sue allieve di quest’anno e le dice che va bene voler fare tutto alla perfezione ma bisogna anche accettare quando non ci si riesce pienamente. La maestra dice che quelle parole rivolte all’alunna riguardano anche lei perché:

"Io ho sicuramente un carattere forte, deciso, ma le nostre fragilità e insicurezze le abbiamo tutti" , spiega. "E per fortuna, perché questo porta a crescere: io mi metto sempre in discussione. Io so di essere brava e competente, ma allo stesso tempo mi faccio tante domande. A volte mi rispondo, e quando non trovo risposte ci penso, ci ripenso. Si può anche capire di avere torto o di aver esagerato, l’importante è che sia a fin di bene".

Quando la conduttrice le chiede in quali occasione pensa di aver avuto torto o esagerato, pensando alla durezza con cui spesso tratta i ragazzi della scuola di Amici, la maestra Celentano su quel punto non cede e dice: "Nella vita ho esagerato perché sono stata troppo dura con me stessa. Sul lavoro no, perché i ragazzi hanno bisogno di regole, di punti di riferimento che mancano".

Eppure, quest’anno qualcuno nota degli atteggiamenti meno duri del solito, un fare più accogliente, quasi un inedito lato materno della più temibile coach di Amici, è così?

"Le mie sorelle mi dicono che sarei stata una brava mamma, ma questo ormai non lo potrò mai sapere, però ho tanti figli in giro per il mondo, ognuno di questi ragazzi ha un pezzetto del mio cuore".

Potrebbe interessarti anche