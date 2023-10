Verissimo, Federica Pellegrini: "Quando ho saputo che era femmina è scesa la lacrimuccia"

A distanza di un anno dall’ultima intervista rilasciata a Verissimo per raccontare il suo matrimonio con Matteo Giunta, Federica Pellegrini torna nel salotto di Silvia Toffanin con un pancione già visibile raccontando l’attesa per la sua prima figlia che nascerà tra Natale e Capodanno.

La campionessa appare in ottima forma e infatti conferma alla conduttrice: "Io sto bene: è stata una gravidanza per adesso bellissima, sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei ritmi e i miei impegni fino a questo momento. Finora è stato tutto bello, sono stata fortunata da questo punto di vista".

Sull’imminente arrivo della primogenita a poco più di un anno dal matrimonio con Giunta, la Pellegrini spiega: "Era un po’ il nostro sogno, quello che speravamo, di allargare la nostra famiglia appena creata".

La ex nuotatrice ha anche raccontato come lei e il marito abbiano scelto di dare il lieto annuncio su Instagram con un video molto divertente proprio nel momento in cui si svolgeva un’importante competizione che, per la prima volta in molti anni, non la vedeva tra i protagonisti: " Abbiamo tergiversato parecchio, quando l’abbiamo annunciato ero già incinta di più di quattro mesi, volevamo tenerlo nascosto il più possibile. C’erano i mondiali di nuoto e sapevamo che quest’anno sarebbe potuto cadere il mio record, quindi abbiamo messo insieme le due cose sperando di essere ironici".

Missione compiuta visto che il video è diventato subito virale, ma la Divina si immagina già sua figlia provetta nuotatrice? "Il prima possibile vorrei che prendesse confidenza con l’acqua poi farà quello che vuole", risponde la Pellegrini, "ma l’idea è che possa essere una bimba sportiva, le farò provare tutto quello che vuole per poi farle scegliere la sua strada".

All’intervista alla campionessa si aggiunge in collegamento anche il marito, mentre la futura mamma racconta l’emozione del momento in cui hanno scoperto il sesso della piccola: "Quando ci hanno detto che era una femminuccia una lacrimuccia è scesa, sarebbe stata la stessa cosa, ma una femminuccia cambierà l’equilibrio psicofisico, soprattutto del papà".

Sul nome scelto per la bambina la coppia non si sbottona, ma svela che per ora la nascitura la chiamano con il buffo soprannome di ‘meringa’, inventato di getto da papà Matteo.

Ma com’è andato il momento più emozionante, ovvero quello in cui i due nuotatori hanno scoperto che presto sarebbero diventati genitori? "Non è stato molto romantico in realtà", svela Federica Pellegrini, "avevo un ritardo da qualche tempo, ho fatto il test, però il risultato l’ho fatto leggere a Matteo mentre io aspettavo in cucina. E’ tornato col test e un sorriso a 360 denti. Da lì è iniziato tutto".

Per il parto, Federica sta pensando di far nascere la figlia nell’ambiente che più ha frequentato nella sua vita e che meglio conosce: "Mi sono informata per il parto in acqua, più che altro perché conosco quell’ambiente e so come il mio corpo si adatta all’acqua, quindi propenderei per questa opzione".

