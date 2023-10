Amici: Mew commuove, le lamentele di Holy Francisco bocciate anche da Anna Pettinelli Tanta carne al fuoco nella puntata domenicale di Amici, tra performance, ospiti, discussioni e anche spazio per qualche sorriso. Scopriamo i momenti migliori e quelli da dimenticare

Ricchissima puntata di Amici, quella andata in onda domenica 15 ottobre su Canale 5 in cui, come sempre, i giovani e talentuosi aspiranti artisti della scuola guidata da Maria De Filippi si sono dati battaglia a colpi di esibizioni, tra musica, emozioni e le immancabili polemiche.

A giudicare i giovani artisti oggi sono arrivati Emma Marrone che ha anche presentato il suo nuovo singolo e che ha commentato le esibizioni degli aspiranti cantanti, e il ballerino Sergio Bernal Alfonso che invece ha giudicato i numeri di danza.

Vediamo i momenti più belli e quelli da dimenticare del lungo pomeriggio all’insegna del talento.

Top

Uno dei momenti più intensi del pomeriggio di Amici lo ha regalato al pubblico in studio e a quello a casa, sicuramente Mew che è riuscita a far commuovere praticamente tutti i presenti alla sua esibizione: da Lorella Cuccarini, a Emma, a Maria De Filippi, le telecamere di Canale 5 hanno catturato molti occhi lucidi alla fine dell’esibizione della giovane cantante. Mew ha deciso di portare un brano di Elisa, "Anche Fragile", un brano che in realtà si è sforzata di riuscire a interpretare, perché durante il daily aveva spiegato che è legato a un periodo particolare e non facilissimo della sua vita. Un retroterra di ricordi ed emozioni che la giovane artista è riuscita a restituire durante la sua performance e che le ha guadagnato l’apprezzamento di tutti e le parole di incoraggiamento di Emma: "Mi sei arrivata tanto, sei forte ma non perdere mai la tua fragilità, proteggila!"

Bel momento anche quello vissuto, e fatto vivere al pubblico, da Simone. Il giovane ballerino è stato l’ultimo dei danzatori a esibirsi durante la puntata del 15 ottobre di Amici. Ha portato una coreografia hip hop molto spettacolare in cui si è calato con grande energia e grande convinzione. La sua performance davvero trascinante ha lasciato letteralmente senza parole Bernal, che al termine della prova, gli ha fatto i complimenti per il modo in cui si è calato nella musica, "Tu sei musica!" E poi: "Non ho altro da dirti, sei stato meraviglioso!". Addirittura poi ha lasciato la sua postazione per andare ad abbracciare il ragazzo che era comprensibilmente al settimo cielo. Un abbraccio che voleva anche dire che Simone, ultimo ad esibirsi, ha anche conquistato il posto numero uno della classifica dei ballerini di oggi.

Flop

A fronte di momenti che hanno registrato il consenso unanime di tutti i presenti in studio non sono mancati momenti in cui, ancora una volta, si sono viste scintille, tra alunni e prof e, ovviamente, tra gli insegnanti, sempre molto agguerriti nel difendere i loro alunni e le loro opinioni. Le discussioni si sono accese in particolare sui nomi di Nicholas e Mida, ma non solo.

In questo quadro, la delusione ha giocato un brutto scherzo a Holy Francisco che oggi pomeriggio ha avuto un atteggiamento poco sicuro di sé che lo ha fatto reagire male a una performance che, di fatto, era insufficiente. Il brano assegnato al giovane cantante in settimana, a lui non piaceva. E questa cosa l’ha segnalata subito. Probabilmente questa attitudine negativa ha influenzato la determinazione a prepararsi al meglio, e sul palco la poca confidenza con la canzone si è notata. In più Francisco ha dovuto incassare anche un piccolo appunto di Emma che lo ha invitato a muoversi di meno, per evitare il rischio di perdere fiato prezioso per l’intonazione. Naturalmente non è mancata la parola "buona" di Rudy Zerbi, secondo il quale oltre al troppo movimento anche la voce non era il massimo. Fatto sta che il ragazzo è finito fanalino di coda tra i cantanti e Maria De Filippi si è accorta a un certo punto dell’umore nero del cantante al banco e lo ha sottolineato. Lui ha confermato la delusione, ribadendo che quel brano non era adatto a lui.

Un atteggiamento che però è stato criticato anche da Anna Pettinelli, sua coach e che lo ha sempre difeso a spada tratta credendo tantissimo nella personalità del ragazzo. Questa volta però, anche lei ha dovuto fargli notare che il talent è fatto anche per mettersi alla prova e che probabilmente è stato il suo atteggiamento mentale sbagliato a farlo esibire in modo peggiore di quanto avrebbe potuto, pur con una canzone che non gli piaceva.

