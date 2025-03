Valeria Marini, la sua casa da vera star a Piazza di Spagna: una scala tutta di specchi e puttini ovunque La showgirl, da stasera a 'Ne vedremo delle belle', abita a Roma, in pieno centro, in un appartamento dove ogni oggetto è a forma di stella.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Fonte: iPa

CONDIVIDI

Stasera, sabato 22 marzo 2025, Valeria Marini avrà una nuova occasione per brillare in Tv. La showgirl ‘stellare’ sarà una delle 10 concorrenti del nuovo talent show di Rai 1, ‘Ne vedremo delle belle‘, condotto da Carlo Conti. Insieme a lei anche altre icone del mondo dello spettacolo, pronte a sfidarsi in divertenti gare di ballo e canto: Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. "Ho deciso di partecipare soprattutto per la stima che ho nei confronti di Carlo Conti e di tutta la sua squadra. Ho già fatto con lui Tale e Quale Show e ammiro la sua grande professionalità. Anche il programma è molto originale e nuovo, quindi mi aspetto di divertirmi e far divertire il pubblico", ha confessato Valeria Marini a Libero Magazine. La longeva carriera della soubrette, che debuttò al Salone Margherita in Saluti e Baci con Ninni Pingitore, la conosciamo tutti, e in pare anche la sua vita privata che spesso è stata sotto i riflettori. Molti, però, non sanno dove vive e come è fatta la sua splendida casa romana.

La casa di Valeria Marini a Piazza di Spagna: un tripudio di specchi e oro

Valeria Marini vive a Roma nello splendido contesto di Piazza di Spagna. Gli interni del suo appartamento si possono scorgere da qualche scatto pubblicato dalla showgirl nel suo profilo Instagram, mentre altri dettagli sono ben visibili in un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni del 2024. "L’arredamento l’ho curato io. Ho scelto il pavimento in onice, pietra semipreziosa, che dà una grande energia. Questa casa è il mio cuore d’oro, ma sto pensando di alleggerirla un po’: ci sono elementi per arredarne dieci! Il fatto è che ogni oggetto è legato a un ricordo e io non riesco a separarmene", spiegava Marini al settimanale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E in effetti, dalle immagini si vedono oggetti di ogni tipo, quasi tutti a forma di stella, e quadri e foto con la padrona di casa, come il dipinto che la immortala come ‘una Venere di Botticelli’ . E poi un tripudio di puttini, che lei adora, appoggiati su ogni gradino della grande scala a specchi che porta al piano superiore: "È una mia invenzione: i gradini hanno un’anima di cemento armato e sono rivestiti di specchi", raccontava. Il colore dominante è l’oro e in fondo al salone Valeria ha allestito la zona guardaroba, con un armadio dedicato alle scarpe (più di 1500 paia) e una grande poltrona a forma di decolleté maculata. Infine, la camera con un grande letto rotondo e vasca fuori terra, oltre alla postazione trucco super accessoriata: la chicca della stanza è il soffitto specchiato e pieno di lucine "Quando spengo le luci, le stelline sul soffitto si illuminano come in un cielo stellato".

Potrebbe interessarti anche