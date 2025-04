Valeria Marini, con mamma Gianna è gelo dopo la lite a Domenica In: "Mi ha bloccata sul telefono" Dopo il gelo a Domenica In, tra la showgirl e la madre non si è risolto ancora nulla: "Sono grata di averla potuta vedere".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Continua a esserci il gelo tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù. Le due donne si sono riviste nell’ultima puntata di Domenica In, il 13 aprile scorso, e il pubblico ha scoperto che non avevano rapporti da mesi, né telefonici né di persona. Duro lo sfogo della mamma della showgirl, la quale ha rivelato nel salotto di Mara Venier di essere molto risentita con la figlia, incolpandola di aver divulgato fatti personali per il proprio tornaconto: "Mentre io me ne stavo zitta, perché le cose private devono rimanere private, lei mi ha usato per andare sui giornali. Io questo non lo approvo. Non ci parliamo da mesi. Non doveva parlare dei fatti miei sui giornali", ha spiegato la signora Gianna riferendosi a quando Valeria Marini ha raccontato della truffa online in cui è stata coinvolta la donna, e in cui ha perso 300mila euro. Tra le due, nel corso della puntata, ha regnato il gelo e, nonostante i buoni propositi della soubrette, Venier non è riuscita a mettere la pace tra loro.

Tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù continua a esserci il gelo

Dopo la brusca lite a Domenica In, tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù continua a esserci il gelo, e la pace tra le due pare cosa impossibile, almeno per ora. A nulla è servito il rametto di ulivo con cui la showgirl si è presentata nel salotto di Mara Venier, e neppure le sue scuse: "Le tue sono parole al vento", ha detto asciutta la mamma di Valeria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A pochi giorni da questo scontro televisivo, Marini ha parlato ancora del difficile rapporto con la madre in un’intervista a Chi, svelando: "Mi ha bloccata sul telefono, non sa neanche come sia riuscita a imparare come si faccia". La soubrette non si capacita: "Perché l’ha fatto? Quale motivo c’è dietro? Non c’è una ragione precisa e ora non voglio neppure tanto indagarla questa ragione ‘imprecisa’, perché non voglio che mamma si risenta, che pensi questo o quello". Poi, la cosa che per lei conta di più:

Sono grata di averla potuta vedere domenica, di averla trovata in perfetta forma, tosta, forte e simpatica come è lei. Vede, non potendo parlare con lei, non avendo contatti, trovarla così, ecco, questo mi ha rincuorata. E allora sono stata nel mio, zitta rispetto alle critiche. Mi va bene così, conta averla vista anche felice di fare una bella intervista con Mara, che davvero ci ha saputo fare.

Potrebbe interessarti anche