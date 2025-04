Valeria Marini svela i dettagli della lite con mamma Gianna: "Mi ha detto cose irripetibili" La showgirl in una intervista torna sui motivi dell'allontanamento dalla madre e sull'incontro-scontro a Domenica In

Valeria Marini racconta per la prima volta i dettagli della guerra con la madre Gianna Orrù, con cui ogni comunicazione è interrotta da mesi.

In un’intervista al Corriere della Sera, che la raggiunge mentre è in partenza per quattro giorni di relax a Sharm el Sheik, la ex star del Bagaglino torna a parlare dei suoi problemi familiari, a una settimana di distanza dalla "trappola" di Domenica In, pensata per far finalmente riappacificare madre e figlia. Le due infatti, sono in rotta da mesi. Gianna Orrù ha addirittura bloccato sul cellulare Valeria Marini e gli altri due figli, Claudia e Fabio, e anche andare a citofonarle, come ha raccontato la showgirl durante il movimentato incontro nel salotto di Mara Venier, non ha sortito effetti.

Ora Valeria Marini aggiunge dettagli sulla lite con la madre Gianna Orrù. " La colpa è della truffa con i bitcoin. Quell’esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro", racconta Valeria Marini, che però assicura di aver fatto tutto il possibile per stare vicino alla madre in un momento così difficile. Dice la showgirl che è stata lei a far seguire la sua causa dall’avvocata Laura Sgrò, la quale si è anche adoperata a fare da mediatrice tra madre e figlia, ma senza risultati. I rapporti tra Valeria Marini e mamma Gianna, secondo quanto racconta la figlia, sarebbero peggiorati nel momento in cui lei ha tentato di spronarla. Dice infatti la showgirl che alla rottura sono arrivate "a settembre, quando ho provato a cambiare registro e le ho detto, forse troppo duramente, che pure io ero stata truffata ma non avevo reagito litigando con tutti".

Poco prima madre e figlia avevano raccontato pubblicamente la storia della disavventura della signora Orrù, cosa che la donna ha rimproverato a Valeria Marini anche in occasione dell’incontro-scontro a Domenica In. Spiega lei: "Dopo la truffa ho voluto raccontare insieme con lei la sua storia. Intanto per far capire che poteva capitare a chiunque, ma poi perché pensavo che parlandone avrebbe sentito meno il senso di umiliazione che stava provando".

Certo è che, quello che il pubblico ha visto durante Domenica In, con il tentativo di bacio da parte della figlia bruscamente respinto dalla madre, e la richiesta di sbloccarla sul cellulare in modo da poter comunicare è solo la punta di un iceberg, tanto che anche durante le feste, madre e figlia sono state separate dal muro eretto dalla genitrice: " il Natale per me è sacro perché vuol dire famiglia: quel giorno sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili. Ho capito che non era ancora il momento per ritrovarci". Insomma, una situazione complicata, se la showgirl deve addirittura ringraziare Mara Venier perché: "sono stata felice di vederla e di accertarmi con i miei occhi che stava bene ed era in salute, questa è la cosa più importante".

