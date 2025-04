Domenica In (13 aprile): Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo e canta, poi Marini vs Prati dopo il flop con Conti Le anticipazioni e gli ospiti del programma in onda su Rai 1. Venier ospita nel suo studio anche Roby Facchinetti e Katia Ricciarelli. Tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Che domenica sarebbe senza il consueto appuntamento con Domenica In? Sì, anche oggi, 13 aprile 2025, Mara Venier terrà compagnia i suoi fedelissimi telespettatori di Rai 1 con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, attualità e tanto intrattenimento. Ma chi vedremo, dunque, nel suo salotto questo pomeriggio alle 14:00? Vi diciamo giusto qualche nome: Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli, la mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù e tanti altri. Vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 13 aprile 2025

La puntata si aprirà con la presenza in studio di Roby Facchinetti, storico tastierista e autore dei Pooh, che presenterà il suo nuovo progetto discografico intitolato Parsifal: l’uomo delle stelle. A seguire, si esibirà con il brano Accademia, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. E ancora, Katia Ricciarelli condividerà momenti significativi della sua carriera e della sua vita privata, e probabilmente tornerà a parlare di Pippo Baudo e dell’affetto che lo lega al suo ex marito: "Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento", ha in una recente intervista Katia, che poi eseguirà insieme al tenore Luca Minelli il celebre ‘O sole mio. Il cantautore Drupi, invece, racconterà la sua esperienza con la malattia che lo ha colpito tempo fa e dalla quale oggi è completamente guarito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante la puntata interpreterà alcuni dei suoi brani più amati, come Piccola e fragile, Sereno è e il suo recente singolo Facciamo la pace, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. In studio anche alla madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, la quale ripercorrerà invece la dolorosa esperienza della truffa finanziaria di cui è stata vittima e che l’ha coinvolta in una complessa e lunga battaglia legale. Infine, spazio al ritorno di Pamela Prati e Valeria Marini, che racconteranno alcuni dei momenti vissuti insieme nel programma condotto da Carlo Conti, Ne Vedremo Delle Belle, regalando al pubblico anche alcune esibizioni musicali tratte dal loro repertorio di successi. Ricordiamo che lo show con protagoniste 10 dive della tv italiana è terminato ieri sera (con una settimana di anticipo rispetto al programma originale) con la vittoria di Lorenza Mario.

Il successo di Domenica In e dove vederlo in tv e in streaming

Domenica In, condotto dalla simpaticissima Mara Venier, riscuote un successo notevole in ambito ascolti. E’ vero, anche in questa edizione, difficilmente è riuscita a vincere contro il pomeridiano domenicale di Amici di Maria De Filippi, ma è rimasto, comunque, con una buona media di share. Venier, con la sua spontaneità ed empatia riesce non solo riesce a mettere a proprio agio gli ospiti, ma anche intrattenere bene il suo pubblico. Se non volete perdere il nuovo appuntamento di domenica, 13 aprile 2025, non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 1, alle ore 14:00 circa e godervi il pomeriggio in buona compagnia. Potrete seguirlo in diretta o recuperarlo anche on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche