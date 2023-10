Clamoroso a Uomini e Donne: Manuela Carriero lascia il trono, i corteggiatori si tirano indietro L’ex volto di Temptation Island ha annunciato che abbandonerà il dating show di Maria De Filippi se non riuscirà a riconquistare Michele o Carlo: cos’è successo

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con un clamoroso colpo di scena. Manuela Carriero potrebbe lasciare il trono del dating show di Maria De Filippi. Come comunicato dalla stessa conduttrice, infatti, la tronista è pronta ad abbandonare il programma dopo che entrambi i suoi corteggiatori – Michele e Carlo – si sono più o meno direttamente tirati indietro. La decisione di Manuela è piombata nella trasmissione come un fulmine a ciel sereno e forse non conta precedenti: la tronista è rimasta di fatto senza corteggiatori, ma non si è data per vinta e ha voluto chiarire con entrambi. Scopriamo cos’è successo nella puntata odierna a UeD su Canale 5.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Manuela lascia il trono

Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne. Michele l’aveva messa in discussione come tronista per il suo scarso carisma e, quanto pare, deve aver schiacciato dei tasti dolenti. Dopo aver eliminato il corteggiatore campano, inoltre, Manuela è stata lasciata anche da Carlo, il quale si è sentito una scelta di "serie B" e non ha gradito il comportamento della tronista. Anche lui ha visto poco carattere nella donna ("Michele ti ha trattato come uno zerbino, non voglio questo nella donna che cerco") e ha deciso di chiudere la frequentazione. "Non voglio che te ne vai, non ti voglio perdere" l’ha implorato Manuela abbracciandolo, ma Carlo ha effettivamente chiuso con lei. Michele, invece, ha chiamato la redazione per far recapitare una lettera a Manuela e "salutarla meglio", ma si è limitato a questo: "Volevo un carattere che in te non c’è". La redazione ha poi comunicato a Manuela che sia Michele che Carlo si sono eliminati e non si sono presentati in puntata. Rimasta senza corteggiatori, la tronista ha insistito per parlare un’ultima volta con loro.

Michele si è dunque presentato nello studio del dating show di Maria De Filippi. "Non mi puoi giudicare in quattro esterne (…) il carattere non esce a comando" l’ha attaccato subito Manuela, ma l’ormai ex corteggiatore ha replicato aver perso interesse nei confronti di Manuela al di là di questo successo o non successo a livello caratteriale: "Mi mancavano gli stimoli (…) non voglio essere colpevolizzato per questo (…) Non sei per me: cosa devo fare?". Incredibilmente, Manuela non ha voluto sentire ragioni, facendo terra bruciata intorno a sé e non volendo capire. Mormorii tra il pubblico, con Gianni Sperti costretto a intervenire in una situazione surreale: "Non ha stimoli, come altro te lo deve dire?". Vedremo nei prossimi giorni cosa dirà Carlo.

Il Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, Silvio ha chiuso, un po’ a sorpresa, con Donatella. La complicata vita della dama tra cani e un figlio e soprattutto la situazione economica precaria di entrambi (il cavaliere sta invece ancora cercando casa) ha portato a questa decisione. Lei ha accettato questo triste finale, seppure con un po’ di rammarico: "Purtroppo è andata a finire male (…) dispiace tanto, lui era perfetto ma manca il resto". Anche Silvio ha concordato e l’ha salutata mentre la dama tornava a sedersi: "Ti voglio bene comunque".

Subito si è presentata una nuova dama per Silvio. Un ritorno a sorpresa: ex UeD, Gabriella ha rotto con l’uomo con cui era uscita dal programma dopo l’esperienza nel parterre femminile (durante la quale non si era presentata al cavaliere perché quest’ultimo ai tempi si era dichiarato interessato solo a Gemma) e ha ballato con Silvio.

