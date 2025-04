Francesco Chiofalo e Manuela Carriero presto genitori? Spunta l’indizio (e Selvaggia Roma lo denuncia) Si accendono i rumor sui due ex protagonisti di Temptation Island: secondo alcune indiscrezioni lei sarebbe in dolce attesa, mentre lui deve pensare all’ex

Da quando hanno reso pubblica la loro relazione Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono tornati a al centro del mondo del gossip. L’ex tronista era reduce dalla fallimentare esperienza a Uomini e Donne di Maria De Filippi, mentre Chiofalo aveva fatto discutere più per i suoi "ritocchini" estetici che per altro. Da qualche mese, però, i due hanno ritrovato l’amore: secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe pensando alla convivenza, ma non solo. Come reso noto da Novella 2000, infatti, gli ultimi rumor parlano anche di una presunta gravidanza. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero: l’indizio sulla gravidanza

Archiviato il riavvicinamento con il suo ex corteggiatore Carlo Marini, Manuela Carriero ha ritrovato l’amore al fianco di Francesco Chiofalo. I due ex volti di Temptation Island erano stati "pizzicati" insieme la scorsa estate a San Benedetto del Tronto e poco dopo avevano ufficializzato il flirt. La relazione, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe procedendo a gonfie vele, tanto che la coppia starebbe anche pensando alla convivenza, ma non è tutto. I due sono stati avvistati insieme nuovamente nelle Marche, al ristorante, dove sarebbe spuntato un indizio destinato a fare chiacchierare e parecchio il mondo del gossip. Come rivelato da Novella 2000, infatti, si potrebbe notare un pancino sospetto di Manuela. In un video "rubato" nel locale si può vedere l’ex tronista insieme a Chiofalo mentre si tiene il ventre; al momento, ovviamente, non ci sono né conferme né smentite sulla presunta gravidanza, tantomeno da parte dei diretti interessati.

Chiofalo racconta la denuncia di Selvaggia Roma: cosa ha detto

Se da un lato, dunque, Francesco Chiofalo sta pensando al futuro con Manuela Carriero (e forse addirittura a una famiglia), dall’altro deve ancora fare i conti col passato. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Mondo Cash, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island è tornato a parlare della sua storia d’amore con Selvaggia Roma (con cui prese parte al reality di Filippo Bisciglia) e altre relazioni. Chiofalo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Antonella Fiordelisi ("Prima di me non era nessuno") e Drusilla Gucci ("Quando l’ho conosciuta aveva 30mila follower"), poi ha svelato un retroscena su Selvaggia. "L’altro anno mi è arrivata una denuncia da parte sua, perché ho detto delle determinate cose (…) poi naturalmente l’ha ritirata perché la perdeva" ha raccontato Chiofalo, che poi ha assicurato: "Oggi con lei non c’è nessun tipo di rapporto".

