Uomini e Donne: Maurizio ha baciato Elena (ma è ancora indeciso) Il cavaliere avrebbe messo da parte il “blocco” con la dama, seppur con i soliti dubbi (“Non è la mia donna, non adesso”): cos’è successo oggi nel dating show

La settimana di Uomini e Donne si chiude con un colpo di scena. Nella puntata di oggi venerdì 27 ottobre, infatti, Elena e Maurizio hanno rivelato nello studio del dating show di Maria De Filippi di essersi baciati. Un "bacio vero" (dopo quello a stampo "ibrido" di cui si è tanto parlato) che non ha fatto altro che aumentare i dubbi nel parterre sull’autenticità della loro frequentazione, dal momento che Maurizio avrebbe messo da parte con troppa facilità il famoso "blocco" che causò la rottura con Gemma. Spazio poi a Jasna, che è uscita con Marcello (suscitando la gelosia di Marco S.), e a Roberta e Barbara, invitate da Maria De Filippi per una seduta particolare davanti all’intero parterre maschile. Scopriamo cos’è successo oggi a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: il bacio tra Maurizio ed Elena

Elena è uscita con Maurizio e finalmente c’è stato il "bacio vero" dopo quello a stampo e "ibrido" di cui il cavaliere si era detto non soddisfatto in quanto arrivato in un momento inadatto. Nello studio di Uomini e Donne la dama ha parlato ancora di "esperimento", provocando volontariamente Gemma, che ha abboccato con tutta la sua ira: "Maria tienimela lontana questa". Il bacio ha naturalmente sollevato le critiche di tutti, soprattutto considerate le settimane passate a discutere del "blocco" di Maurizio sull’argomento. "Avevi dichiarato che quando bacerai una donna, sarà la tua donna… allora mi sa tanto che lo è, no?" ha subito incalzato Gianni, ma i dubbi del cavaliere non sono effettivamente finiti qua (non sia mai), come ha specificato: "No, non è la mia donna adesso". Maurizio si è dichiarato stufo degli attacchi degli opinionisti, definiti "Sherlock Holmes" e la "Signora Fletcher" sempre pronti ad analizzare ogni suo passo falso.

Marzia da Ostia, 33 anni (giovane ma ha sempre avuto relazioni con uomini più grandi) si è presentata per conoscere proprio Maurizio, colpita dalla sua "spiritualità d’animo". Il cavaliere l’ha fatta scendere, salvo poi dire di "no" per non ricascare in frequentazioni con donne più giovani come ha sempre fatto in passato. Cristina ha sottolineato come il rifiuto non sia arrivato per stare con Elena, e il parterre femminile (Barbara in primis) ha concordato nel sostenere che la dama si trova ogni puntata di fronte a Maurizio soltanto per tattica. "Non ho bisogno di visibilità (…) Il mio obiettivo è Maurizio" ha replicato Elena, ma l’opinione in studio è ben diversa.

Gemma ha ancora il dente avvelenato, e ha tirato nuovamente fuori la questione "eventi", accusando Maurizio di essersi accordato con una sua amica per sfruttare la sua immagine e strumentalizzarla. Lui ha negato tutto, spiegando come si sia trattato solo di una cena a quattro, e ha addirittura invitato Maria De Filippi e il programma a chiamare questa persona per chiarire una volta per tutte.

Le altre frequentazioni: stuazione complicata

Jasna è uscita con Marcello. Deluso, Marco S. l’ha accusata di incoerenza "Ieri mi parlavi della nostra canzone, oggi esci con Marcello". Cristina ha sottlineato come lui le abbia lasciato il numero, alla faccia della coerenza. Ci ha pensato Tina a chiudere la discussione: "Ma che sceneggiata è questa? (…) Mettiti l’anima in pace". Lui avrebbe voluto chiarire; per lei è finita e infatti ha ballato con Marcello.

Barbara e Roberta – nonostante siano tra le dame più attraenti solitamente più richieste del parterre femminile – sono rimaste "sole" e non stanno portando avanti frequentazioni, motivo per il quale sono state invitate da Maria a sedersi davanti al parterre maschile e confessare chi vogliono "salvare". Le dame hanno concordato e detto gli stessi nomi: Marcello, Silvio, Alessio e, ovviamente, i volti nuovi, tra cui c’è anche un misterioso "nuovo" Alessio…

Guida TV

Potrebbe interessarti anche