Uomini e Donne nel caos, esodo di coppie e una corteggiatrice scarica Gianmarco: “Ha scelto Nadia” Colpi di scena nell’ultima registrazione del noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: ecco nel dettaglio cosa è successo. Anticipazioni.

Si sono concluse da poco le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che continua ad appassionare gli italiani. Secondo le ultime indiscrezioni e anticipazioni, sia per ciò che riguarda il Trono classico che il Trono Over, le prossime puntate saranno veramente ricche di colpi di scena. Eco nel dettaglio cosa è successo e cosa vedremo.

Uomini e Donne, Trono classico: una corteggiatrice scarica Gianmarco

Per ciò che riguarda il Trono Classico, come rivelato da Isa e Chia, nel corso della puntata registrata il tronista Gianmarco Steri e la corteggiatrice Nadia Di Diodato hanno discusso in camerino ma, alla fine della loro ultima esterna, si sono baciati. Allo stesso tempo, Gianmarco ha baciato anche Cristina Ferrara in esterna e, in studio, i due hanno avuto un confronto molto acceso. Lei lo ha accusato di pensare ad altro quando sta con lei (probabilmente a Nadia) e alla fine ha lanciato verso di lui il cartellino e se n’è andata dallo studio. A seguire, Gianmarco ha ballato due volte con Nadia.

Uomini e Donne, Trono Over: esodo di coppie

Passando invece al Trono Over, secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione, ben quattro coppie hanno lasciato il programma insieme. In particolare, parliamo della coppia formata da Giuseppe e Rosanna i quali, nonostante i tanti alti e bassi vissuti durante tutto il percorso, hanno deciso di uscire dal programma insieme per provarci al di fuori delle telecamere. Allo stesso tempo, Gloria Nicoletti e Guido sono finiti al centro studio: il cavaliere ha fatto una splendida dichiarazione alla sua dama, nella quale ha affermato di essersi innamorato di lei.

Ma ovviamente non finisce qui. Nel corso della registrazione Sabrina Zago è scoppiata a piangere in studio, in parte a causa dell’uscita Giuseppe e in parte per la dichiarazione di Guido a Gloria. Giovanni Siciliano invece, non era presente in studio, mentre Gemma Galgani è uscita in esterna con Arcangelo. I due si sono scambiati diversi baci ma il cavaliere ha espresso comunque il desiderio di conoscere anche Sabrina. Infine, Alessio Pili Stella ha portato delle segnalazioni in studio su Valentina, accusandola di essere nel programma solo per sponsorizzare un suo brand. Alla fine, per lei è sceso un nuovo cavaliere mentre per Alessio è scesa una nuova dama, che lui ha però deciso di non tenere.

Quando e dove vederlo

Le nuove puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 circa su Canale 5. Le puntate sono poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

