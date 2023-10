Uomini e Donne, la svolta animalista fa impazzire il web: la mossa di Maria De Filippi Insieme all'autrice Raffaella Mennoia, la conduttrice ha creato un'iniziativa dedicata ai cani meno fortunati in cerca di padrone.

Chi ha visto l’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda lunedì 16 ottobre, si sarà certamente accorto di una novità: Maria De Filippi in persona è apparsa in uno spot per promuovere la nuova campagna da lei stessa creata insieme alla sua storica autrice Raffaella Mennoia. I protagonisti dello spot sono i cani: alla fine di ogni puntata, un piccolo spazio sarà infatti dedicato ai cani che cercano un padrone e si trovano ora in canile, non sempre nelle migliori condizioni.

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, l’iniziativa animalista

"Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia", dice Maria De Filippi nello spot. "È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia. I cani che vengono abbandonati, quasi sempre arrivano senza un nome, senza un passato, sono impauriti, terrorizzati e increduli, non capiscono cosa gli stia succedendo". Si tratta di un’iniziativa a cui De Filippi e Raffaella Mennoia stavano già pensando da lungo tempo, e che ora è finalmente diventata realtà. Anche l’autrice ne ha parlato, tramite un post Instagram: "Da oggi a Uomini e Donne inizia un’iniziativa che mi riempie di gioia. Sono anni che mi occupo in prima persona di cani meno fortunati nei canili ed oggi finalmente questo progetto che mi era tanto a cuore si è realizzato. Spero servirà. Ringrazio Maria che è riuscita a trovare del tempo per questa causa e ha favorito la messa in onda in un suo programma, nessuno lo farebbe. Grazie infine a chi vorrà regalare a questi poveri cani una vita migliore".

La reazione del web

L’iniziativa ha immediatamente suscitato l’entusiasmo anche da parte del pubblico di Uomini e Donne, che sui social ha elogiato Maria De Filippi e Raffaella Mennoia per quanto stanno facendo. "Per fortuna che ci siete voi con questa stupenda iniziativa", si legge sotto il post di Mennoia. "Oddio che iniziativa Meravigliosa…in un momento così difficile di dolore e brutture sentire una mano che accarezza il cuore è veramente prezioso. Complimenti". O ancora: "Questo vuol dire sfruttare in modo intelligente la popolarità e creare valore. Brave". Tra i commenti spiccano anche quelli di alcuni personaggi noti, tra i quali Sandra Milo, Alessandra Celentano, Andrea Delogu, Filippo Bisciglia e molti altri, che hanno voluto fare i complimenti per l’iniziativa di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia.

