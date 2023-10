Uomini e Donne da record, è poker di rotture. Tina: “Qua diventano tutti frati” Quattro frequentazioni di fila sono state chiuse, con una situazione allarmante nel parterre maschile: cosa è successo oggi nel dating show di Maria De Filippi

Se non è un record, a Uomini e Donne non siamo lontani. Sono state ben quattro le rotture consecutive nella puntata di oggi giovedì 26 ottobre del dating show di Maria De Filippi: Aurora ha lasciato Marco A., Donatella è in crisi con Silvia, Marco S. e Jasna hanno chiuso e Gianluca non proseguirà la frequentazione con Tiziana. Una puntata che ha mietuto vittime senza sosta, dando (se mai ce ne fosse stato bisogno) un’ulteriore prova della situazione disarmante dell’ormai famigerato "blocco" del parterre maschile, sempre titubante e incerto sulle nuove conoscenze. Scopriamo cosa è successo oggi pomeriggio a UeD nel dettaglio.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: quattro rotture

Con la puntata di giovedì 26 ottobre 2023 Uomini e Donne si è riaperto con una chiusura. Aurora ha infatti lasciato Marco A., preferendo farsi da parte di fronte alla vita super-impegnata del cavaliere. Emozionata, la dama gli ha anche regalato una rosa bianca di "addio"; Marco ha dichiarato di non sentirsela di andare avanti e di non essere interessato a nessun’altra donna del parterre. Eloquente il commento di Tina: "Qua diventano tutti frati. Sono in imbarazzo per te Aurora". Anche Maria De Filippi gli ha suggerito di abbandonare UeD: "Lasci il programma allora, se non ti interessa nessuno, neanche Aurora".

Spazio poi a Donatella e Silvio. I due sembravano destinati a essere la coppia "vincente" e più riuscita di Uomini e Donne, ma anche per loro si è aperta una crisi. "Cercavo una persona che mi ascoltasse" ha spiegato la dama. Silvio deve avere frainteso, pensando che Donatella stesse cercando un aiuto economico. "Non vado a chiedere soldi, non sono il tipo che fa queste cose… e lascia stare la mia famiglia" ha replicato senza fronzoli lei, scusandosi anche per aver tirato in ballo Gemma. Maria e Gianni hanno concordato nel non parlare troppo del privato – a quanto pare complicato – di Donatella e di attenersi a quanto successo in studio. Lui ha chiesto di parlarle dietro le quinte "Dai, ti voglio bene, parliamone".

Marco S. e Jasna hanno chiuso la loro frequentazione. "Tu sei perfetta, hai tutto (…) ma non c’è il trasporto" ha dichiarato il cavaliere; "Eccone un altro" la naturale reazione di Tina, ma Jasna ha concordato "L’ho percepito anch’io. Mi chiamava e mi sentivo un’amica".

Tiziana si è seduta per (ri)provare a conoscere Gianluca. I due sono infatti usciti insieme e si sono trovati bene insieme: non c’è stato un bacio ma, a detta della dama (che avrebbe voluto proseguire la frequentazione) un abbraccio sentito. Anche per Gianluca, però, "non è scattato quel qualcosa, quell’input, quel trasporto". Poker di rotture: se non è un record per una puntata di UeD poco ci manca. Roberta ha parlato per tutto il parterre femminile "Maria qua c’è qualcosa che non va".

