Elena D’Amario ha un nuovo lavoro (prestigioso): cosa farà e qual è il suo futuro ad Amici Un annuncio a sorpresa mette in dubbio la partecipazione dell'amatissima ballerina alla nuova edizione del talent di Maria De filippi: cosa è successo

Il giovane ballerino campano Daniele Doria non è stato l’unico trionfatore di Amici 24. Se c’è stata una persona che si è messa in luce ed è stata apprezzata da tutti nel suo ruolo, nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, quella è sicuramente Elena D’Amario.

La ballerina, nata artisticamente proprio tra i banchi della scuola televisiva per talenti, è passata quest’anno dal ruolo di professionista e coreografa, impegnata con gli alunni a preparare le loro performance a quello, ben più esposto, di giudice della gara. Un passaggio da molti accolto, all’inizio, con scetticismo, ma che alla fine si è rivelato una scelta perfetta. Elena D’Amario è stata una giudice empatica, attenta, capace di spiegare chiaramente nel dettaglio ogni giudizio, precisa e pronta a dire la sua, pur con immancabile garbo.

Una riuscita talmente buona che, in molti davano già per scontata una riconferma sulla poltrona rossa di Elena, e altri addirittura la vedevano in pole position per sostituire l’insegnante uscente Deborah Lettieri che pare non sarà riconfermata, dopo una sola stagione il talent.

Elena D’Amario ad Amici 25, ci sarà?

Tutte ipotesi che sembravano più che ragionevoli, addirittura auspicabili. Se non fosse che nelle ultime ore è arrivata una notizia davvero inaspettata ma molto importante, che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

A darla questa notizia è la prestigiosissima David Parsons’ Company, una delle compagnie di danza più famose e acclamate al mondo. La stessa compagnia in cui la D’Amario, uscita da Amici 9 vinse una borsa di studio e iniziò una brillante carriera internazionale. Un filo, quello con la Parsons’ che non si è mai spezzato, nemmeno dopo che Elena D’Amario ha deciso, dopo molti anni, di tornare in Italia per lavorare alla corte di Maria De Filippi.

Proprio questa continuità di rapporto, nonostante le scelte di vita, ha portato a un annuncio davvero importante da parte della compagnia, su Instagram.

"Siamo lieti di annunciare che l’ex ballerina della Parsons’, Elena D’Amario, è entrata a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione. Nata a Pescara, Elena ha studiato danza moderna, danza classica, contemporanea e tip tap prima di arrivare a New York nel 2010 per lavorare come apprendista alla Parsons Dance. È poi diventata membro a tempo pieno della compagnia dal 2011 al 2019, per poi tornare in Italia, dove è un’importante personalità televisiva di Amici di Maria De Filippi, il celebre programma che offre gare di canto e danza, e un’insegnante per innumerevoli studenti di danza. In tutto questo, ha continuato a dimostrare la sua dedizione alla Parsons Dance. Elena ha contribuito notevolmente al successo dei nostri tour italiani, dopo il suo mandato con la compagnia. Si è esibita con noi e ha ampliato il nostro pubblico promuovendoci ai suoi numerosi fan".

Un vero attestato di stima, ma soprattutto un nuovo ruolo prestigioso per Elena D’Amario, che a questo punto si trova a dover riorganizzare le sue priorità anche nell’ottica di questa importante nuova posizione. Influenzerà la sua possibilità di partecipare ad Amici 25? Tutto sembra, come sempre in questo momento dell’anno, ancora del tutto in bilico.

