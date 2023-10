Uomini e Donne, il delirio di Marco: “Il bacio tra Alessio e Claudia non cambia nulla” Il cavaliere ha voluto chiarimenti nonostante quanto successo tra i due, attirandosi le critiche: Aurora chiude con Marco, cos’è successo oggi nel dating show

Il passionale bacio tra Alessio e Claudia a Uomini e Donne sembrava essere il perfetto epilogo di una nuova storia d’amore nata nel dating show di Maria De Filippi, ma la situazione non è andata giù a tutti. Tutt’altro che una storia chiusa in particolare per Marco che, dopo essere uscito più volte con Claudia, ha voluto fortemente dei chiarimenti, adducendo le più disparate motivazioni. Una sceneggiata che gli è costata le critiche di quasi tutto lo studio tranne, a sorpresa, di Barbara. Spazio poi ad Aurora, che ha inaspettatamente chiuso con Marco A., ma ovviamente anche a Maurizio ed Elena, sempre presi di mira per la loro complicità nei comportamenti. Scopriamo cosa è successo oggi mercoledì 25 ottobre 2023 a UeD nel dettaglio.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: la furia di Marco

La puntata odierna di Uomini e Donne, come anticipato, si è aperta con una parentesi che sembrava chiusa. Alessio e Claudia si sono baciati appassionatamente durante il ballo di lunedì scorso e si sono dati l’esclusiva, coronando una storia d’amore che era ormai nell’aria da tempo (nonostante i litigi). Il "terzo incomodo" Marco, però, non ha digerito il tutto, e ha chiesto alla redazione dei chiarimenti da parte di Claudia. Il cavaliere ha rimuginato a lungo su quanto successo fino al bacio della dama con Alessio (il giorno prima aveva baciato lui in discoteca) e si è scagliato contro di lei per non essersi spiegata. A quanto pare Marco aveva bisogno di ulteriori segnali oltre a quel passionale momento in studio per farsi da parte.

Barbara, molto a sorpresa visti i trascorsi con il cavaliere ("Sai che per i miei gusti dovresti scomparire dalla faccia della Terra"), gli ha dato ragione, riflettendo su come sarebbero potute andare le cose se lei non si fosse fatta da parte o se Alessio non avesse "perdonato" Claudia per quel bacio con Marco.

Di tutt’altro avviso Roberta, che non ha cambiato idea e si è scagliata come una furia contro Marco, attaccandolo senza mezzi termini ("Sei pesante! Come hai fatto a non capirlo?") rievocando anche la loro uscita, in cui avrebbe mangiato poco e parlato troppo ("Due ore a rigirare la sua insalata di polpo e patate mentre io me so’ fatta primo, secondo e contorno. Ma si può uscire con un uomo così? (…) Una noia!") facendo esplodere le risate di tutti, anche di Maria De Filippi.

Maurizio ed Elena, ma c’è un altro "blocco"

Spazio poi ancora a Maurizio ed Elena. Tina ha chiesto di sentire quanto si sono detti durante lo scorso ballo ("Ho letto ‘Tina’ nel labiale"), ma non è emerso niente contro di lei. È toccato a Gianni dunque passare all’attacco, chiedendo di poter vedere i telefoni del cavaliere e della dama. Elena ha accettato ("Ma mi sento sotto processo"), con l’opinionista che ha chiarito che un semplice "sì", anche senza mostrare le chat, l’avrebbe scagionata.

Aurora si è invece lasciata con Marco. Un po’ a sorpresa, la dama ha avvicinato la sua sedia subito al cavaliere, stringendogli forte le mani ed emozionandosi visibilmente, poi ha raccontato quanto è successo. Tra i due c’è stata tanta condivisione (dalle cene alle visite a sorpresa), ma alla fine la vita super-impegnata di lui ha avuto la meglio, e Aurora ha deciso di farsi da parte. "Potevate uscire insieme dal programma" ha suggerito Maria De Filippi. "Siamo sempre stati trasparenti" ha chiarito Aurora, che ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver capito che i suoi silenzi erano dettati dagli eccessivi impegni tra famiglia e lavoro. "Non stiamo a fare i teatrini. Marco mi ha elegantemente detto che non era pronto a darmi quello che io volevo". Tra i due, però, in tutto questo tempo sembra non esserci stato granché, anzi; si è parlato di due soli baci a stampo. Persino Maria De Filippi, forse disarmata da questa situazione di stallo a Uomini e Donne, ha chiesto al cavaliere: "Anche tu hai il blocco?"

