Uomini e Donne, Maria De Filippi riporta l’amore sui binari giusti: Alessio e Claudia si baciano Dopo il furioso confronto delle ultime puntate pace fatta e coppia finalmente riunita: la conduttrice deve invece “sgridare” i tronisti, cos’è successo

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre all’insegna dell’amore trionfante. Dopo tante puntate del dating show fatte di confronti accesi e duri faccia a faccia, Alessio e Claudia si sono finalmente chiariti e baciati appassionatamente. Il giusto epilogo (forse) di un tira e molla fatto di strategie, attacchi e contrattacchi a cui Maria De Filippi ha voluto mettere un freno, facendo riflettere sia il cavaliere che la dama sulla situazione e sulla visibile attrazione tra i due, troppo orgogliosi per ammettere il proprio interesse. Caos invece sul Trono classico, dove la conduttrice è stata costretta a "riprendere" i tronisti vista la confusione con le corteggiatrici. Scopriamo cos’è successo oggi lunedì 23 ottobre 2023 a UeD nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Claudia e Alessio fanno pace

A Uomini e Donne, alla fine, ha vinto l’amore. Nonostante tanti confronti e accuse reciproche Alessio e Claudia erano visibilmente attratti l’uno dall’altra, ma l’ostinazione ha portato il cavaliere e la dama a litigare per tante puntate. Ci ha pensato Maria De Filippi a risolvere la situazione, convincendo Alessio a mettere da parte l’orgoglio – vale a dire lasciare perdere la questione del bacio di Claudia con Marco e chiederle l’esclusiva, come intendeva fare inizialmente – e a ballare con Claudia. Pace fatta tra i due, che si sono abbandonati anche a un bacio appassionato durante le danze, tra gli applausi del pubblico. Quasi commosso Gianni Sperti: "Tantissimo tempo che non vediamo delle emozioni del genere in studio: questo è lo scopo di Uomini e Donne. È stato bellissimo".

Roberta e Barbara ne hanno approfittato invece per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro il tanto odiato Marco: "Sei cascato nella strategia di lei per farlo ingelosire (…) non mi sono sbagliata nemmeno questa volta" – "Cornuto e mazziato! Ben ti sta!".

Angelica ed Emanuela sono uscite con Marco Antonio: la prima doveva uscire ancora con lui, ma ha deciso di farsi da parte nel vedere il cavaliere così interessato all’altra dama (la quale, a sua volta, rinuncerà a uscire con Ermes).

Il Trono classico

Cristian ha provato a chiarire con Virginia, visibilmente scossa. Il tronista vuole che lei si interessi di più a lui e alla sua vita, mentre lei ha sostenuto di aver fatto un passo indietro solo perché sembrava più interessato alle altre corteggiatrici. Poi, il caos: "Una persona mi ha detto che in un locale a Roma ti sei baciata con uno quando ci stavamo conoscendo con le prime esterne" ha accusato Cristian. Virginia aveva conosciuto questo ragazzo prima di Uomini e Donne e non ha avuto nessun problema ad ammetterlo, essendosi trattato di un bacio con una persona che conosceva da tempo e con cui la frequentazione si è chiusa proprio con il suo debutto a Uomini e Donne. Cristian ha chiesto più "rispetto", con Brando che gli ha dato supporto.

Anche in questo caso è dovuta intervenire Maria, difendendo Virginia tra gli applausi del pubblico di UeD: "L’ha ammesso, è uscita una sera e ha baciato uno che conosceva da mesi e con cui ha chiuso subito dopo, è una ragazza di vent’anni e ti aveva conosciuto per mezz’ora, Cristian". Cristian e Brando non hanno voluto sentire ragioni, in maniera molto infantile, costringendo la conduttrice a usare le maniere forti e tuonando: "Da che pulpito, Cristian! Quest’estate la tua ragazza mi ha chiamato dicendo che in vacanza l’avevi baciata: io ti avevo dato fiducia… Ora non fare Otello!"

Brando è uscito invece con Silvia, che ha confessato al tronista di soffrire d’ansia e di attacchi di panico. Lui, seppure deluso dallo scarso contatto fisico avvenuto durante l’esterna, continuerà la frequentazione.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche