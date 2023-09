Uomini e Donne: Federico e Carola in studio per un (accesissimo) confronto: cos'è successo La puntata del 21 settembre è stata interamente dedicata al faccia a faccia tra il tronista e la corteggiatrice della scorsa stagione dopo la rottura.

Una puntata di Uomini e Donne decisamente poco scoppiettante quella di oggi – giovedì 21 settembre. Se vi aspettavate aggiornamenti sui nuovi tronisti Cristian, Brando e Manuela siete destinati a rimanere delusi: quasi tutta la puntata è stata infatti dedicata al confronto tra Federico e Carola, coppia formatasi nel corso della passata edizione e scoppiata dopo pochi mesi. Pochi minuti sono invece stati dedicati al trono over, con una conoscenza finita ancora prima di iniziare.

Uomini e Donne, aggiornamenti del trono over

La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta con l’incontro tra il cavaliere Silvio e una nuova dama. Si chiama Nunzia, è divorziata e ha un figlio di 36 anni; la donna ha tre cani, di cui ha parlato per la maggior parte del tempo. Silvio non è però sembrato particolarmente preso da questa nuova conoscenza: è apparso subito evidente che il cavaliere non provasse interesse per la nuova arrivata, e il loro incontro si è concluso in pochi minuti.

Il confronto tra Federico e Carola

Tutto il resto della puntata è stato dedicato al confronto tra Federico e Carola. I due si sono conosciuti durante la scorsa stagione del programma di Canale 5: usciti insieme nel mese di marzo, a giugno hanno annunciato la loro separazione. Da quel momento non si sono più visti, e oggi si sono incontrati per la prima volta da allora. Carola ha iniziato a spiegare le motivazioni della loro rottura: "Siamo usciti innamoratissimi, volevo solo stare con lui. Dopo due mesi sono iniziati i problemi, nati dall’insicurezza di Federico". I due sono andati subito a vivere insieme a Roma, ma le divergenze sono iniziate quasi subito. E il problema principale, hanno ammesso entrambi, era la gelosia di lui. "Sono una persona apprensiva e protettiva, cercavo di farla stare il meglio possibile a Roma", ha ammesso Federico. Lui, però, ha rilanciato e ha dato la colpa all’ex fidanzata per averlo lasciato improvvisamente: "Dovevi dire che non ti sentivi di affrontare una relazione. L’amore non finisce dopo 5 giorni. Mi ha lasciato e io ho perso sette chili". E, nel corso della puntata, l’ha accusata di essere tornata a Uomini e Donne solo per avere altri cinque minuti di visibilità.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli opinionisti. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti pensano che Carola non sia mai stata realmente innamorata di Federico. Quando lei ha detto "Io ero innamoratissima", Tina si è alzata esclamando: "Dopo questa proprio ciao!". E Gianni ha confermato: "Non è mai stata innamorata, è stata obbligata ad accettare questa scelta per i social che la seguivano, poi quando non ce l’ha fatta più l’ha mandato a quel paese". Maria De Filippi ha invece tentato di difendere la ragazza, sottolineando che ha soltanto 22 anni: "Può capitare di non provare più lo stesso sentimento. Però il linciaggio di questa ragazza mi sembra troppo. Non era più innamorata, non sapeva come uscirne e quella sera è scappata. È piccola. La sua età l’ha fatta vedere tutta durante il percorso. Quello che la fa scappare, non le fa affrontare tua mamma, la famiglia e gli amici".

