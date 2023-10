Uomini e Donne: Alessio chiede l’esclusiva a sorpresa (poi esplode contro Claudia) Il cavaliere si è scagliato contro Claudia, uscita con Marco: nella puntata di oggi Beatriz ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi e Brando

A chiudere la già esplosiva settimana di Uomini e Donne con un ultimo "botto" ci ha pensato Alessio. Nella puntata di oggi venerdì 20 ottobre 2023 del dating show di Maria De Filippi, infatti, il cavaliere ha chiesto, un po’ a sorpresa, l’esclusiva a Claudia. Un’inattesa scelta che, tuttavia, è in breve tempo sfociata in un’accesissima polemica e un duro faccia a faccia tra i due (e non solo). Gemma è tornata in studio, mentre per quanto riguarda il Trono classico sembra essere finita l’avventura a UeD di Beatriz, protagonista in negativo delle prime settimane del programma. La corteggiatrice avrebbe infatti deciso di lasciare Brando alla "concorrenza" di Raffaella. Scopriamo cos’è successo oggi nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: la furia di Alessio

L’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne ha regalato un nuovo colpo di scena: Alessio, inaspettatamente, ha chiesto l’esclusiva a Claudia. O meglio, aveva intenzione di farlo. Il cavaliere, infatti, dopo aver scoperto che la dama è uscita nuovamente con Marco e che i due si sono baciati, è esploso e si è tirato indietro. Il tutto era partito con le migliori intenzioni, con Alessio pronto a scusarsi per aver alzato la voce nel corso dell’ultima puntata, ma le cose sono precipitate e la polemica è tornata al punto di partenza. Accesi botta e risposta da una parte e dall’altra: Claudia ha accusato Alessio di averle chiesto l’esclusiva solo per "uscire pulito" dallo show, mentre il cavaliere l’ha definita solo una stratega, che ha titubato con lui solo per uscire anche con Marco. Proprio quest’ultimo è poi entrato in studio (con una camminata discutibile, deriso da tutto lo studio) e si è seduto affianco ad Alessio con il suo solito sorriso beffardo, coperto di insulti sia da Roberta ("Sei pesante, ma chi ca**o sei per dirmi che sono sbagliata") che da Barbara ("Claudia ha parlato solo con Alessio, fatti due domande").

Gemma, intanto, è tornata in studio dopo aver versato tantissime lacrime dietro le quinte, dove è stata consolata anche da Rudy Zerbi. La storica dama del dating show di Maria De Filippi è rientrata ancora scossa per la delusione di Maurizio ("Ho sentito tanto freddo, freddo dentro al cuore"), ma a stemperare i toni ci ha pensato Tina: "Lo sapevo, vado a prendere uno scialle: questa c’avrà 39 e mezzo di febbre".

Il Trono classico: Beatriz se ne va

La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta però con il Trono classico: Brando è uscito con Raffaella, e Beatriz ha deciso di fare un passo indietro. Secondo la corteggiatrice più discussa di queste prima settimane del dating show il tronista sarebbe pià attratto dal "fuoco" e dall’esuberanza di Raffaella, e avrebbe deciso di lasciare lo show (di cui avrebbe sparlato anni fa). Gianni Sperti non si è detto affatto dispiaciuto: "Va a casa perché ha la coscienza sporca. Non guardarci più (…) Au revoir, anzi no, ciao!"

