UeD: Brando doppiogiochista, tutte contro Beatriz: “Chi ca**o ti conosce”, lei: “Invidiose” Nella puntata di oggi del dating show tira e molla anche per quanto riguarda il Trono Over: Silvio rompe con Donatella, Gero ci riprova con Angelica

Puntata di tira e molla quella di oggi da Maria De Filippi a Uomini e Donne. Nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre 2023 la settimana del dating show di Canale 5 si è chiusa infatti con una clamorosa rottura e un’inattesa riapertura per quanto riguarda il Trono Over, per poi lasciare spazio al Trono classico e all’intricata situazione di Brando, sempre più vicino a Beatriz, a sua volta sommersa da pesanti critiche e accuse da parte di tutte le corteggiatrici. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: colpi di scena sul Trono Over

La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta col Trono Over e un duro confronto tra Silvio e Donatella. Il pomeriggio confusionario del dating show di Maria De Filippi è partito infatti con una rottura a sorpresa: il cavaliere e la dama sembravano perfettamente in sintonia (avevano anche passato una notte d’amore insieme) ma l’ipotesi convivenza ha rotto qualcosa. L’ex corteggiatore di Gemma (tirata in ballo a più riprese) non ha digerito alcuni messaggi della donna e non ha voluto sentire – letteralmente, interrompendo tutte e tutti – ragioni. In lacrime, Donatella ha attaccato Silvio: "Tu sei pazzo. Bugiardo. Sparisci". I due si chiariranno lontano dalle telecamere, come suggerito da Maria De Filippi.

Riapertura inaspettata invece per Gero. Il cavaliere si è detto non interessato a una nuova ragazza (Eleonora, siciliana di 42 anni), ma – dopo un po’ di titubanza (Gianni Sperti l’ha definito "moscio") – è rimasto colpito dal comportamento di Angelica, con cui aveva recentemente chiuso la frequentazione. La dama gli ha fatto gli auguri di compleanno e gli ha anche scritto un bigliettino, aggiungendo che non vede motivo per non continuare la conoscenza solo per paura, dal momento che entrambi si piacciono, convincendolo a riprovarci.

Trono classico: Brando, Beatriz e le altre corteggiatrici

Brando è "uscito" con Silvia e Beatriz, accogliendo le corteggiatrici in casetta. Il giovane tronista si è trovato bene con la prima, con cui ha chiacchierato a lungo: la coppia è anche sfuggita alle telecamere nascondendosi sotto una coperta per abbandonarsi a baci appassionati. A gelare l’atmosfera in studio sono state le esterne successive con Beatriz, in cui è apparso chiaro che Brando sia interessato solamente a lei e che la corteggiatrice, nonostante i dubbi iniziali, ricambi. Silvia se ne è andata tra gli applausi per sfuggire all’ennesima umiliazione (Brando avrebbe voluto ballare con lei), ma la vera protagonista è stata Raffaella. La corteggiatrice napoletana – con cui il tronista sarebbe dovuto uscire, ma ha preferito una seconda esterna con Beatriz – è salita in cattedra e ha attaccato Brando senza fronzoli, acclamata da una vera e propria ovazione del pubblico. Neanche Beatriz, ovviamente, è stata risparmiata, venendo criticata per i suoi atteggiamenti passivo-aggressivi dietro le quinte ("Chi ca**o ti conosce"); la corteggiatrice ha risposto seccata che le altre sono solo invidiose.

Potrebbe interessarti anche