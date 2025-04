Uomini e Donne, giallo in studio: Francesca è sparita. La reazione (inattesa) di Gianmarco Durante la registrazione del dating show Francesca non si è presentata e Gianmarco ha avuto una reazione del tutto non prevista dal pubblico del piccolo schermo

Oggi, martedì 22 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e secondo le anticipazioni c’è una novità importante che riguarda il tronista Gianmarco Steri e una delle sue corteggiatrici, Francesca Polizzi. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo in questo nuovo appuntamento con il dating show più famoso della tv italiana.

La reazione di Gianmarco Steri di Uomini e Donne alla decisione di Francesca Polizzi

A Uomini e Donne in questi giorni a tenere banco è il corteggiamento del tronista Gianmarco Steri da parte delle sue corteggiatrici Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Quest’ultima, nella registrazione di oggi, 22 aprile, del programma di Maria De Filippi non si è presentata in puntata perché è convinta che l’uomo non provi un reale interesse verso di lei. Per questo motivo la dama si sarebbe autoeliminata dalla trasmissione di Canale 5. Infatti la conduttrice, secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, ha annunciato la volontà della corteggiatrice di non presentarsi nel dating show proprio per i motivi già descritti. La reazione di Gianmarco Steri è stata alquanto inaspettata. Infatti il tronista ha dichiarato che se invece la ragazza si fosse presentata, non scegliendo di andarsene, sarebbe stato lui a eliminarla. Insomma avrebbe avuto un comportamento del tutto diverso rispetto a quando Nadia Di Diodato non si presentò in studio. Infatti in quell’occasione il tronista lasciò la trasmissione per andare sotto casa della corteggiatrice nonostante durante quella settimana non l’avesse cercata per avere con lei un chiarimento. Del tutto diversa la reazione dello stesso Gianmarco per quanto riguarda Francesca Polizzi. Secondo quanto affermato dal tronista la corteggiatrice sarebbe stata la sua scelta a inizio programma, durante le esterne, a suo parere, sarebbe cambiata e per questo motivo non l’avrebbe più scelta. Non riconoscerebbe più in lei la ragazza di qualche tempo prima.

Cosa accade sul Trono Over

Tante novità anche sul Trono Over di Uomini e Donne. Infatti Sebastiano Mignosa continua a uscire e frequentare Cinzia: i due si sono dati l’esclusiva. Tina Cipollari ha avuto qualcosa da ridire su Rosanna e Giuseppe. Infatti secondo quanto afferma l’opinionista non si sono dati, a differenza dei due già citati, l’esclusiva, ma non vogliono conoscere altre persone. Durante i prossimi giorni Giuseppe andrà in Sicilia dalla dama per conoscerla meglio e per capire se ci sia qualcosa di più tra di loro anche al di là delle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

