A nulla è servito il durissimo confronto delle ultime puntate: il percorso di Gemma Galgani e Maurizio a Uomini e Donne è finito. La storica dama del dating show di Maria De Filippi ha provato a riaprire la frequentazione, ma il cavaliere ha confermato di voler chiudere. Il continuo emergere di nuovi dettagli attorno a questa rottura, tuttavia, continua a tenere banco e a far discutere (molto animatamente) tutto il parterre. Nella puntata di oggi giovedì 19 ottobre 2023 Gemma non ha più retto le accuse di Maurizio ed è scoppiata in lacrime lasciando lo studio, con Tina che ha addirittura chiamato il medico. Spazio poi anche al Trono Classico, con Brando ormai furioso con Beatriz e sempre più vicina a Raffaella. Scopriamo cos’è successo oggi a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: il crollo di Gemma

Il tentativo di Gemma di ripartire con Maurizio è stato un buco nell’acqua è si è scontrato con il cavaliere fermamente determinato a chiudere la conoscenza. Nella puntata odierna, però, sono emersi nuovi dettagli sulla rottura: da un lato Gemma ha continuato a tirare fuori le ultime telefonate tra i due, dall’altro lui – sotto accusa da parte di quasi tutto lo studio – ha negato tutto. Ad aggravare la posizione di Maurizio è anche la questione eventi, con il cavaliere accusato di aver sfruttato l’immagine di Gemma per lavoro. "Gemma è capace di intendere e di volere" si è difeso il lui, che nel frattempo è uscito con Renata (ma, come sempre, non ha dato una risposta chiara sulle sue intenzioni) e proseguirà la frequentazione con Elena, la quale – in tutto ciò – lo ha difeso: "Lui ha una testa complicata. Mi piace e me lo voglio coltivare".

Nuovi volti, poi, per entrambi: Alida si è presentata a Maurizio, che ha rifiutato ("È un periodo un po’ congestionato") tra l’ironia generale ("Dopo il ‘blocco’ mo’ pure la congestione" ha aggiunto Gianni), mentre Roberto è arrivato per Gemma. Situazione paradossale, dal momento che aveva già deciso di tirarsi indietro perché deluso da questi ultimi comportamenti di Gemma, corsa dietro a un uomo che non la voleva come Maurizio. La dama è rimasta a dir poco allibita, ma ha subito dimenticato tutto per tornare all’attacco del suo amato: "Gemma ti ho detto che ti voglio bene ma voglio finirla qui" ha replicato il cavaliere.

Gemma non si è data (ancora) per vinta ("Ma il bene vuol dire qualcosa! (…) Ma tu sei umano?"), anche se ha perso completamente la pazienza di fronte a una pesante accusa. Maria De Filippi ha dovuto fare intervenire la redazione, che ha chiarito: "Maurizio ci ha detto che secondo lui l’atteggiamento di Gemma in puntata dopo la serata del burraco sarebbe stato una vendetta per il bacio non dato". La dama è scoppiata in un pianto disperato e si è rifugiata dietro le quinte, raggiunta poi da Tina Cipollari che ha esorcizzato la situazione: "Chiamate un medico!".

Il Trono classico

Brando è uscito con Raffaella e tra i due c’è stata una visibile intesa. In puntata, però, il tronista ha voluto attaccare una volta per tutte la solita Beatriz, accusandola nuovamente di seminare zizzania tra le corteggiatrici dietro le quinte e di aver sparlato di lui e del suo percorso sul trono dandogli del falso e del costruito. Il ragazzo ha infatti tirato fuori alcune riflessioni su Uomini e Donne della corteggiatrice risalenti a due anni fa, in cui parlava male del programma: "E ora sei qui, chi è il costruito?"

