Uomini e Donne: nuove esterne (questa volta con due ragazze diverse) per i tronisti, Gero rimane solo La puntata di venerdì 29 settembre del dating show di Maria De Filippi ha riaperto la questione esclusività, poi spazio alla “concorrenza” tra Cristian e Brando

Si è chiusa un’altra settimana di Uomini e Donne con la puntata di venerdì 29 settembre 2023, che è ripartita dalla questione esclusività che aveva sollevato un polverone in studio. Dopo le accese discussioni di ieri nate dalle frequentazioni di Alessio, questa volta è toccato a Gero finire sotto accusa, con sia Angelica che Cristina che si si sono risedute deluse nel parterre. A infiammare il tutto ci ha pensato il ballo successivo, con Claudia che ha deciso di danzare con il cavaliere rimasto solo tra l’indignazione del pubblico. Spazio poi alla "concorrenza" tra i tronisti Cristian e Brando, che sono usciti in esterna con due nuove ragazze ma sembrano non aver sepolto l’ascia di guerra riguardo la contesa corteggiatrice Beatriz. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne: la puntata di venerdì 29 settembre

L’appuntamento odierno di Uomini e Donne che ha chiuso la settimana del dating show di Maria De Filippi (nel weekend, come sempre, le repliche) si è riaperto con la questione esclusività che tanto aveva fatto discutere nella puntata di ieri. Parterre femminile ancora completamente diviso, tra accuse e controaccuse ("Quando dai un bacio, la scelta già la fai!" ha inveito Roberta contro Claudia) e cavalieri concordi nella possibilità di frequentare più dame contemporaneamente. A sollevare ancora il polverone c’è stata una nuova frequentazione in vista per Alessio, che conoscerà anche Erica. Spazio poi a Gero, condannato anche lui da una doppia frequentazione che ha deluso sia Angelica (visibilmente scossa e più coinvolta nella relazione) che Cristina, la quale è rimasta disillusa dalle scarse attenzioni dedicatele dal cavaliere ("Gero non mi cerca, non mi corteggia. Non mi attrae più"). Entrambe si sono risedute nel parterre, lasciando Gero solo. A tenere compagnia al cavaliere per il ballo successivo ci ha pensato Claudia, intenerita dalla situazione ("Mi dispiaceva vederlo così"), con un gesto che ha ovviamente scatenato la polemica in studio. Sconcertato Gianni Sperti ("Una a caso!") e infuriata Roberta: "Finché ci saranno queste donne, ci saranno questi uomini!".

Nuove esterne per i tronisti

Nuovi appuntamenti in esterna per i tronisti Cristian e Brando. Il primo è uscito con Virginia, mentre il secondo si è visto con Silvia. Entrambe le uscite sono state positive, ma a tenere banco in studio – nonostante i faccia a faccia con le proprie nuove corteggiatrici – è stata ancora la questione Beatriz, con un Cristian agitato che non ha evidentemente indorato la pillola della "sconfitta" nella corsa alla corteggiatrice e un Brando inutilmente spavaldo, i quali non hanno fatto altro che parlare delle proprie scorse uscite invece che concentrarsi sulle più recenti.

