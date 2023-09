Uomini e Donne: nuovo scontro tra Elio e Tina, Beatrix fa arrabbiare Cristian Il cavaliere si è lamentato per i continui attacchi dell'opinionista, che gli impediscono di fare nuove conoscenze. Intanto il tronista ha lasciato lo studio.

Una nuova puntata di Uomini e Donne si è appena conclusa. Anche oggi, martedì 26 settembre, il dating show di Maria De Filippi ha regalato ai fan molti nuovi colpi di scena e battibecchi tra tronisti e corteggiatori e tra dame e cavalieri. Durante la puntata odierna c’è stato spazio sia per il trono classico che per il trono over: scopriamo cosa è successo e come si sono evolute le conoscenze tra i protagonisti.

Uomini e Donne, il trono over

La puntata si è aperta con Tina Cipollari ancora alle prese con la discussione che vede protagonisti Gemma e Maurizio. La dama si è più volte detta interessata al cavaliere, ma quest’ultimo non dimostra – almeno secondo Tina – il giusto coinvolgimento. Per questo l’opinionista le ha comprato un biglietto aereo per la Sardegna, dove Maurizio è diretto per lavoro; nella puntata di oggi Tina ha mostrato a tutti il biglietto. La stessa opinionista è poi tornata all’attacco con Elio. Il cavaliere ha preso la parola e si è lamentato con Maria De Filippi del fatto che, a causa dei continui insulti che riceve da Tina, nessuna dama chiama più per lui. "Dal momento che sono una persona normale… se tu mi attacchi in questo modo, chiunque vuol venire ha timore dell’ambiente, dei riflettori e di te", ha detto il cavaliere. Elio ha anche letto un messaggio che ha ricevuto: "Se veramente, come credo, cerchi un incontro piacevole stai molto attento a non essere utilizzato. Nessuna donna si avvicinerebbe temendo di entrare nel tritacarne Tina. Può essere devastante quello che dice anche per una donna sicura di sé".

Il racconto si sposta su un altro cavaliere, Gero, che è uscito sia con Angelica che con Cristina. Quest’ultima ha detto: "Siamo stati bene, ma ho trovato un certo distacco in te. Non ho trovato un’attrazione da parte tua". Angelica invece ha raccontato: "Gli ho lasciato i suoi tempi, non ci siamo sentiti tantissimo. Rispetto la sua personalità. Forse quello che ho sentito io è più forte rispetto a quello che ha sentito lui. Se è interessato potrebbe fare anche qualcosa di più lui. Adesso se devo seguire l’istinto e il cuore ho voglia di vederlo, sicuramente non sono felicissima che senta un’altra donna".

Uomini e Donne, il trono classico

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato spazio anche per il racconto del trono classico. I due tronisti, Cristian e Brando, si sono trovati al centro dello studio insieme alla corteggiatrice Beatrix. Quest’ultima non ha ancora scelto chi di loro corteggiare, e nel frattempo è uscita con entrambi. Durante l’esterna con Cristian gli ha detto che "Sei il mio prototipo estetico", ma ha ammesso di avvertire un feeling mentale con Brando. Quest’ultimo, nell’esterna, ha faticato maggiormente ad aprirsi con lei. In studio, Cristian le ha chiesto chi avrebbe voluto vedere di nuovo, ma Beatrix non ha saputo rispondere: "Mi trovo bene con tutti e due, sentimentalmente più nei confronti di Brando, con lui abbiamo una connessione mentale. Però mi sento anche un oggetto, come rivalità". Cristian, però, non ha gradito questa risposta: "Dopo due volte che esco con una ragazza, lo capisco se mi interessa. Sti giochi a me non piacciono", ha detto prima di alzarsi e lasciare lo studio.

