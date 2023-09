Uomini e Donne: si può uscire con più persone in pochi giorni? Monta la polemica Nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi tiene banco l’annosa questione dell’esclusività: il comportamento di Alessio al centro delle critiche

A Uomini e Donne torna a far discutere la questione dell’esclusività. Nella puntata di oggi giovedì 28 settembre, infatti, a tenere banco è stato il comportamento di Alessio, finito al centro della polemica del dating show di Maria De Filippi per le sue uscite. Le sue esterne con più di una corteggiatrice a poca distanza di tempo hanno infatti riaperto una delle discussioni che si trascinano da tempo a UeD: quanto conta l’esclusività all’interno di un dating show? Non sono poi mancate le sorprese, con Silvio e Donatella insieme dopo una notte di passione (con buona pace di Gemma) e i timori di Manuela nei confronti di Michele che continuano ad aumentare. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne: la polemica

Più o meno involontario protagonista del pomeriggio di Canale 5 è stato Alessio. Il cavaliere è infatti uscito sia con Barbara che con Claudia. Con la prima ci sono stati pochi baci a stampo, mentre con la seconda dei baci più appassionati. All’oscuro della doppia uscita a distanza di breve tempo e di quanto accaduto, Barbara ha deciso di tirarsi indietro, delusa dal comportamento di Alessio. Claudia, invece, seppur titubante, ha deciso di continuare la frequentazione, accettando il momento del cavaliere: "Non mi ha fatto piacere che tu abbia baciato anche Barbara, ma andiamo avanti lo stesso".

La stessa Claudia, infatti, sta uscendo con tre uomini, ed è stato proprio questo incrocio di più incontri quasi in contemporanea a scatenare la polemica in studio, con praticamente tutti coinvolti. Il tema esclusività della frequentazione è un’annosa questione delle dinamiche di un dating show come Uomini e Donne, a cui i protagonisti partecipano proprio per conoscere più persone in poco tempo, creando più o meno spiacevoli triangoli. Angelica ha portato il suo esempio ("Una sera sono uscito con un tizio, il giorno dopo con un altro. Nei giorni dopo ho pensato più ad uno che all’altro, dunque ho deciso"), con Alessio che ha dovuto continuare a difendersi dalle molteplici accuse arrivate da tutto il parterre, soprattutto per il doppio bacio, con Gianni Sperti particolarmente infastidito: "Ma ora per capire se mi piace una persona ne devo baciare un’altra?".

Silvio e Donatella: notte di passione insieme (con buona pace di Gemma)

Bacio appassionato tra Silvio e Donatella non appena il cavaliere è entrato in studio. I due hanno rivelato di trovarsi benissimo insieme e di aver fatto l’amore. Anche Gemma Galgani, ovviamente, ha commentato il tutto: "Sono contenta per loro", per poi però criticare quanto detto da Silvio riguardo la sua frequentazione con Maurizio.

Manuela e Michele: nuovi attriti

Aumentano intanto i dubbi di Manuela nei confronti di Michele. La nuova tronista ed ex volto di Temptation Island continua a seguire assiduamente il corteggiatore sui social e ha spiegato di essere rimasta nuovamente delusa nel trovare tra le sue storie il testo di una canzone d’amore, le cui parole sembrerebbero riferite più a una storia passata (e non rivelata dal ragazzo) che a lei.

