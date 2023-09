Uomini e Donne: l’ex Temptation Manuela nuova tronista, furiosa lite Gianni Sperti-Aurora Nella terza puntata del dating show di Maria De Filippi si è chiuso il confronto tra Silvia e Sabino, poi l’incontro tra Manuel e Francesca dopo la rottura

Uomini e Donne ha la sua nuova tronista. Nella terza puntata stagionale del dating show di Maria De Filippi andata in onda oggi mercoledì 13 settembre 2023 è stata ufficialmente presentata Manuela Carriera. L’ex volto di Temptation Island (partecipò nel 2021) si è seduta sul trono del programma e si è presentata ai nuovi corteggiatori accorsi per l’appuntamento al buio. E proprio dalla trasmissione di Filippo Bisciglia sono arrivati anche Manuel e Francesca, protagonisti dell’ultima edizione, per un confronto dopo la rottura. Nel corso del pomeriggio è salita in cattedra anche Aurora, protagonista di una furiosa lite con Gianni Sperti in cui è intervenuta anche Gemma Galgani con pesanti accuse. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la terza puntata: Manuela Carriero nuova tronista

Come anticipato, è Manuela Carriero la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza si aggiunge a Cristian e Brando (presentati nella puntata di ieri) e siederà sul trono di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Manuela si è presentata con un toccante video in cui ha raccontato la sua difficile infanzia e adolescenza senza un padre e con una madre piena di debiti, poi ha chiesto a tutti i corteggiatori di scrivere su un foglietto cosa hanno pensato di lei a prima vista, senza firmarsi.

Nel 2021 Manuela ha partecipato a Temptation Island e fu una delle protagoniste della decima edizione della trasmissione di Filippo Bisciglia, che lasciò separandosi dopo 4 anni e mezzo di relazione da Stefano Sirena, in seguito a un pirotecnico falò di confronto finito quasi a schiaffi.

Il confronto tra Manuel e Francesca

Proprio da Temptation Island sono arrivati in studio da Maria De Filippi anche Manuel e Francesca per il loro primo confronto dopo la rottura di qualche settimana fa. Se ieri Uomini e Donne è stato teatro nientemeno che di una proposta di matrimonio (con Giuseppe Ferrara che ha chiesto la mano a Gabriela Chieffo), oggi i toni sono totalmente cambiati. Dure le accuse di Francesca, visibilmente turbata ("Io non credo più a cosa dice lui. Sono arrabbiata"), soprattutto dopo alcuni incontri casuali avvenuti quest’estate. Maria De Filippi (con il benestare di Gianni Sperti) non ha negato di aver pensato di dare il trono proprio a Francesca, ma l’aveva vista ancora troppo coinvolta, come dimostrato nella puntata di oggi di UeD.

La lite tra Gianni Sperti e Aurora

Nel cordo della puntata odierna Aurora ha regalato un chilo di zucchero a Gianni Sperti, con cui aveva avuto dei dissapori sul finire della scorsa stagione di Uomini e Donne, L’opinionista non ha preso affatto bene il gesto e il messaggio non proprio subliminale e si è scagliato contro la dama del parterre: "Invece di comprare lo zucchero, perché non ti compri un po’ di dignità visto che, alla tua età, ti mostri su Instagram nuda". Alle accuse si è aggiunta anche Gemma Galgani, che ha definito Aurora scurrile e volgare, e pertanto ipocrita nelle sue lotte sociali.

Si è chiuso il duro confronto tra Silvia e Sabino, con quest’ultimo che è tornato in studio per un nuovo chiarimento mai arrivato. Per quanto riguarda il Trono Over si è presentato Andrea, consulente aziendale siciliano, che ha ballato con Roberta.

