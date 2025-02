Uomini e Donne: Barbara De Santi lascia il programma e rissa sfiorata. Le anticipazioni La dama del parterre avrebbe lasciato il dating show di Maria De Filippi con Ruggiero: furiosa lite tra Morena e Margherita e Tina Cipollari a Parigi con Cosimo

Colpi di scena a Uomini e Donne. Nel corso delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi tenutesi ieri lunedì 24 febbraio 2025 al Centro Titanus Elios di Roma, infatti, non sono mancate le sorprese. Barbara De Santi, tra le protagoniste del parterre del Trono Over degli ultimi anni, avrebbe lasciato il programma, ma non è tutto. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, Trono Over: Barbara De Santi lascia il programma

Nella giornata di ieri lunedì 24 febbraio 2025 – come detto – si sono tenute le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne. Come svelato dalle anticipazioni diffuse sui social da Lorenzo Pugnaloni, al Centro Titanus Elios di Roma non sono mancati i colpi di scena, a partire dal Trono Over. Barbara De Santi, infatti, avrebbe lasciato il dating show di Maria De Filippi con Ruggiero. "Barbara e Ruggiero hanno lasciato il programma insieme, petali argentati durante la sfilata!" scrive Pugnaloni su Instagram, rivelando anche che il cavaliere prese parte a UeD qualche anno fa. Stando alle anticipazioni, Ruggiero avrebbe raccontato in studio di essere entrato in intimità con la dama, ma quest’ultima inizialmente non avrebbe gradito la sua ‘sincerità’ di fronte alle telecamere. Alla fine – anche con l’aiuto di Gianni Sperti – i due si sono chiariti e hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Per Barbara si tratta si un bel ‘riscatto’ in amore dopo gli ultimi, complicati, anni da protagonista del parterre del Trono Over, durante i quali non sono mancate le delusioni (Ernesto in primis).

Durante le riprese ci sarebbe stato anche un durissimo faccia a faccia tra Morena e Margherita che, secondo le anticipazioni, avrebbero sfiorato lo scontro fisico, costringendo i presenti in studio a intervenire per separare le dame. Morena ha strattonato Margherita e sono quasi arrivate alle mani. Sono state separate" scrive l’esperto di UeD. Spazio poi alla sfilata femminile, durante la quale Sabrina avrebbe chiesto a Giuseppe di lasciare il programma insieme.

Trono classico: Tina in esterna a Parigi con Cosimo

Per quanto riguarda il Trono classico di Uomini e Donne, Gianmarco Steri avrebbe avuto altre due esterne, passate con Cristina e Francesca. Con quest’ultima, tuttavia, non sarebbe ancora scattato niente. L’altra tronista (e opinionista) Tina Cipollari, invece – come promesso – è volata a Parigi e per passare una romantica vacanza insieme al suo corteggiatore Cosimo all’insegna dello shopping e non solo.

