Uomini e Donne, l’edizione dei cavalieri indecisi, Barbara: “Ora faccio la tronista” Puntata nuovamente all’insegna dei “blocchi” nel parterre del dating show di Maria De Filippi: nel Trono classico Silvia lascia in lacrime per Brando e Beatriz?

Nel primo mese dell’edizione 2023 di Uomini e Donne regna ancora l’indecisione. Nel parterre domina la confusione, soprattutto tra i cavalieri, e le dame si stanno spazientendo. Dopo Maurizio, infatti, anche Gero sembra tirarsi continuamente indietro (rifiutando addirittura l’intero parterre femminile dopo aver chiuso con Angelica), mentre Alessio e Gianluca, al contrario, pagano l’eccessiva intraprendenza che suscita dubbi e gelosie tra le dame. Per quanto riguarda il Trono classico del dating show di Maria De Filippi, invece, il fantasma di Beatriz continua a creare scompiglio nelle nuove frequentazioni di Brando e Cristian, con il primo costretto a rincorrere Silvia e Raffaella e il secondo spazientito dalla diffidenza di Virginia. Scopriamo tutto quello che è successo oggi martedì 10 ottobre 2023 a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Gero si chiama fuori, Alessio contro Gianluca

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gero ha chiuso con Angelica. Il cavaliere (che aveva dato una seconda chance alla dama) è sembrato molto disilluso, dichiarando di non essere rimasto colpito dalla donna e addirittura di non essere interessato a nessuna del parterre femminile. Angelica ha capito la situazione e, nonostante fosse rimasta molto colpita proprio da questo aspetto solitario e pieno di passioni personali di Gero, non porterà rancore. Momento di ilarità con Claudia che ha chiesto al cavaliere perché le avesse lasciato il numero ("Per perdere tempo?"); "Sì" la risposta di lui; "Ah, grazie", tra le risate generali in studio.

Spazio poi al triangolo Alessio–Gianluca–Barbara. Il primo ha deciso di non uscire con Erica ("Sì, lo sapevo già, io studio la psiche delle persone" la sua replica piccata) ed è sembrato interessato a riconquistare Barbara, infastidito anche dall’improvviso interesse di Gianluca ("Come mai non ti è mai balenata l’idea di chiedere il numero a Barbara la prima volta che l’hai vista? Lei è qui da un mese"). Stufa della situazione, la dama ha deciso che non alzerà più un dito fino a quando qualcuno non dimostrerà di avere sincero interesse nei suoi confronti: "Basta, ora faccio la tronista".

Trono classico: Silvia in lacrime per Brando e Beatriz

Il Trono classico paga ancora la "presenza" del fantasma di Beatriz. Virginia è convinta che a Cristian piaccia ancora la corteggiatrice, e il tronista sta perdendo la pazienza sulla questione ("Ci sono uscito solo una volta, come ha fatto a colpirmi così tanto"). Ancora peggio va a Raffaella e Silvia, che si contendono Brando proprio con lei. La prima è tornata ieri molto "carica" ("Beatriz fatti un esame di coscienza"), mentre Silvia è scoppiata in lacrime minacciando di lasciare il programma in quanto non si sentirebbe apprezzata, ma anzi messa in secondo piano rispetto a Beatriz.

Potrebbe interessarti anche