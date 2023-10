Uomini e Donne: Elena e Gemma rivali, Brando richiama Raffaella Si apre una nuova settimana del dating show di Maria De Filippi: Maurizio ancora conteso dalle dame ma sempre “bloccato”, Donatella fa pace con Silvio

Uomini e Donne riparte e inizia una nuova settimana per il dating show di Maria De Filippi, che oggi lunedì 9 ottobre 2023 si è aperto con un nuovo confronto sulla situazione di Maurizio, ormai ufficialmente conteso tra Gemma ed Elena. Pace fatta, invece, tra Donatella e Silvio, ma le novità non sono mancate anche tra i protagonisti del Trono classico con un ritorno a sorpresa e, al tempo stesso, richiestissimo dal pubblico. Scopriamo tutto quello che è successo.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Elena contro Gemma

Ad aprire la puntata e la settimana di Uomini e Donne è stata una doppia seduta, con Gemma ed Elena che si sono confrontate con Maurizio. Il cavaliere è sempre più conteso tra le due dame ma è ancora "bloccato", come spiegato da lui stesso agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Elena è uscita con lui, scatenando la gelosia di Gemma (che lo frequenta dall’inizio della stagione): tra i due non ci sono stati baci ma una buona intesa, nonostante il cavaliere continui a tirare i remi in barca: "È una bella persona, è stata una serata intensa. Forse non sono pronto a fare un passo oltre (…) Ai baci do molta importanza, per me valgono più dell’atto sessuale". Il "blocco" di Maurizio ha tenuto banco a lungo (con doppi sensi di Tina a valanga), tanto che Maria De Filippi ha provato a smuovere le acque: "Se uscissi con Roberta, il blocco ti passerebbe?". Ancora indecisa la risposta di Maurizio ("Nella mia vita, ho avuto donne molto belle") che ha poi deciso di ballare con Gemma. Elena non si è data affatto per vinta, definendosi "sportiva" ma pronta a "terziare come a poker". La dama è uscita anche con Mauro ("Ho voluto fare degli esperimenti"), suscitando l’ironia di Tina: "Esperimenti, ricerche… Hanno trasformato Uomini e Donne in una clinica!".

Trono classico: Brando richiama Raffaella

Per quanto riguarda il Trono classico di Uomini e Donne, Cristian è uscito con Virginia e tra i due c’è stato del tenero, ma a seminare zizzania – ancora una volta – ci ha pensato Beatriz. Nonostante la corteggiatrice abbia scelto Brando, in una vecchia puntata sembra che abbia messo in guardia proprio Virginia, sostenendo che Cristian sia ancora interessato solo a lei.

Infastidito da questo ennesimo episodio ("Cosa te ne frega di lui?"), Brando ha richiamato Raffaella. La corteggiatrice "tutto fuoco" che aveva dato spettacolo venerdì scorso (furiosa per essere stata scartata senza aver avuto la possibilità neanche di conoscere il tronista) è così tornata in studio tra gli applausi del pubblico.

