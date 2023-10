Andrea Cerioli non sta bene, diagnosi infausta: intervento delicato, le sue parole L’ex tronista del dating show di Canale 5 ha raccontato di essere finito al pronto soccorso per ben due volte nel giro di pochi giorni. Ora dovrà sottoporsi a un intervento.

Non se la passa benissimo, Andrea Cerioli. L’ex Uomini e Donne e Temptation Island è finito al pronto soccorso per ben due volte nel giro di pochi giorni, e potrebbe dover tornare in ospedale molto presto. Ad annunciarlo è stato lui stesso, con una storia condivisa sul suo profilo Instagram, dove ha raccontato di essere stato colpito da una gastrite acuta. A questa si sono poi aggiunte coliche biliari e calcoli, con il risultato di un quadro clinico piuttosto allarmante. Ora Andrea dovrà sottoporsi, con ogni probabilità, a un delicato intervento di rimozione della cistifellea (colecistectomia). Ecco tutti i dettagli.

Andrea Cerioli, i problemi di salute e l’ipotesi intervento

Non è decisamente un gran periodo per l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Una serie di problemi di salute lo hanno costretto a recarsi per ben due volte al pronto soccorso nel giro di una settimana. Due emergenze improvvise che sono state prontamente risolte dai medici, anche se i guai non sembrano finiti qui. Perché Cerioli, a quanto pare, dovrà tornare in ospedale molto presto, per sottoporsi a un intervento delicato e inevitabile.

Di questa complicata situazione ha parlato lui stesso su Instagram, condividendo una storia in cui racconta nei dettagli l’accaduto. "Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente, delle coliche biliari con calcoli", ha esordito Andrea Cerioli rivolgendosi ai suoi followers. Poi l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha proseguito il suo racconto: "Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile". La doppia emergenza è stata risolta senza complicazioni, certo, ma con ogni probabilità Andrea dovrà finire presto sotto i ferri. "Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze", ha infatti spiegato il ragazzo, concludendo con una nota di speranza: "Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà".

Ora Cerioli dovrà solo pensare a ritornare in salute il prima possibile, dato che tra poco tempo diventerà padre per la prima volta. Come ha detto lui stesso ai fan di Instagram, "sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccola che arriva". La compagna e futura mamma Arianna Cirrincione, che Andrea aveva conosciuto proprio nel corso della sua avventura a Uomini e Donne, darà presto alla luce una bambina. Un ottimo motivo per lottare con tutte le forze e provare a sconfiggere lo spiacevole male che lo ha colpito.

