Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sposi, il matrimonio dei due ex UeD Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati in Toscana: dal trono di Uomini e Donne al sì, con la figlia Allegra in prima fila.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. I due, che si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne, sono diventati ufficialmente marito e moglie con una cerimonia civile romantica e commovente, celebrata nel cuore della Toscana. Il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ha emozionato i fan, che da tempo seguivano con affetto la loro storia, nata nel 2019 negli studi Mediaset e consolidatasi lontano dalle telecamere.

A rendere ancora più speciale il giorno delle nozze è stata la presenza della loro bambina, Allegra, venuta al mondo nel febbraio 2024. Proprio lei era stata protagonista, insieme a mamma e papà, della dolce proposta di matrimonio avvenuta lo scorso giugno. In quell’occasione, Andrea si era inginocchiato sulla sabbia, con la figlioletta in braccio, per chiedere ad Arianna di diventare sua moglie. Un momento tenerissimo condiviso anche sui social, accompagnato da parole piene d’amore: "Mi ero preparato un grande discorso, che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe, ma eravamo noi tre, nel tuo posto preferito, ed era già tutto perfetto. Vi amo ogni oltre cosa".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione matrimonio, dove si è svolto

Il matrimonio è stato celebrato a Valle di Badia, suggestivo borgo toscano immerso nel verde della provincia di Pisa. Un luogo magico per un amore che ha saputo resistere al tempo e alle sfide della vita reale. Andrea Cerioli ha emozionato tutti con le sue promesse, ricordando quanto Arianna Cirrincione sia una compagna straordinaria e una madre meravigliosa: "La mia ti avrebbe amata moltissimo", ha detto parlando della madre scomparsa. Arianna, con la voce rotta dalla commozione, ha risposto sottolineando la presenza e la protezione che Andrea le dimostra ogni giorno: "Sei premura nei piccoli gesti, che fai senza che io li chieda".

Il percorso di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è un raro esempio di come un programma televisivo possa trasformarsi in un’autentica storia d’amore arrivando fino al matrimonio. Dalla scelta a Uomini e Donne, alla convivenza, alla nascita della loro bambina: ogni tappa ha rafforzato un legame sincero, che oggi si presenta più solido che mai. Il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è stato dunque molto più di una festa: è stato il simbolo di una promessa mantenuta e di un amore che continua a crescere. Con i fan che hanno dimostrato di non abbandonarli riversando sui social le loro congratulazioni.

