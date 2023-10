Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddì di nuovo insieme: "Per noi una seconda chance" L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato con un video social la bella notizia. I due si erano allontanati da tempo a causa di alcune incomprensioni.

Belle notizie per i fan di Uomini e Donne. Dopo un periodo di "riflessione", Elga Enardu e Diego Daddì sono tornati insieme. A dichiararlo è stata la stessa ex tronista del dating show di Maria De Filippi, che in un video pubblicato su Instagram ha raccontato la novità ai suoi followers. Pare che Elga abbia deciso di dare una seconda possibilità a Diego, per tentare di ricostruire un rapporto che sembrava ormai destinato al naufragio. Vediamo di seguito tutti i dettagli della storia.

La dichiarazione social di Elga Enardu

Gli ex Uomini e Donne Elga Enardu e Diego Daddì si erano allontanati ormai da tempo. Entrambi avevano annunciato ai fan la separazione, parlando di difficoltà all’interno della coppia, a quanto pare insanabili. Nonostante questo, però, Elga e Diego non avevano mai smesso di sentirsi. I rapporti tra i due erano rimasti distesi e cordiali, tanto da far sperare alcuni fan in una rappacificazione dei loro beniamini.

E nelle ultime ore è stata proprio Elga Enardu a riaccendere una luce di speranza. L’ex tronista ha infatti affidato a Instagram l’annuncio che tutti stavano aspettando. "Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego", ha dichiarato Elga. Poi ha proseguito: "Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara". Insomma, quello che sembrava un addio si è trasformato in un arrivederci, e adesso i tempi sono maturi per provare a riallacciare i rapporti. "Da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance", ha concluso la Enardu, "e quindi sono molto felice di comunicarvi questo".

Alle parole di Elga si sono poi aggiunte, in breve tempo, anche quelle del marito. Diego Daddì ha infatti confermato le dichiarazioni fatte dalla moglie, ricorrendo anche lui a un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha postato una foto di coppia, uno scatto che li ritrae uno accanto all’altra, sorridenti e felici. E a corredo della foto è apparsa anche una didascalia inequivocabile: "L’amore è mancarsi, prima di trovarsi, a volte anche dopo. Ma ritrovarsi sempre". Elga e Diego sono riusciti a ritrovarsi. Ce l’hanno messa tutta, nonostante incomprensioni e difficoltà. Perché amarsi a volte significa anche scendere a compromessi. Venire a patti con il passato e poi ricominciare.

