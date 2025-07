Perla Vatiero rompe il silenzio: “Mirko Brunetti mi ha diffidata” Perla Vatiero e Mirko Brunetti sempre più ai ferri corti, lei confessa di aver davvero ricevuto una diffida per il suo libro in uscita.

Il rumor che circolava con insistenza negli ultimi giorni ha trovato conferma nelle parole della diretta interessata. Poco fa, infatti, Perla Vatiero ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire la situazione con un messaggio sui social: Mirko Brunetti, suo ex fidanzato e noto volto televisivo, l’ha ufficialmente diffidata. "Sì, è tutto reale quello che avete letto in questi giorni", ha dichiarato Perla sul suo profilo, confermando così la fondatezza delle indiscrezioni. Un annuncio che ha lasciato di stucco molti fan dell’ex coppia, già reduci dai continui alti e bassi della loro relazione.

Perla Vatiero diffidata da Mirko Brunetti, le sue parole

L’ex vincitrice del Grande Fratello non ha nascosto il proprio turbamento per il gesto di Mirko: "Sono cose distanti dal mio essere e dalla mia persona, ho la nausea e sono cose che mi fanno star male". Con queste parole, Perla ha espresso tutto il suo disagio di fronte a una situazione che ritiene profondamente lontana dal suo modo di vivere i rapporti e di comunicare con il pubblico che la segue. Un sentimento di amarezza che si somma alla delusione per come si sono evoluti i rapporti con Mirko Brunetti dopo la loro storia d’amore, nata e cresciuta sotto le telecamere ed interrottasi.

Nonostante la diffida ricevuta, Perla ha assicurato che il suo libro autobiografico uscirà comunque, come previsto. Ha però voluto precisare un punto fondamentale: Mirko, nel suo racconto, non è il co-protagonista, ma solo una figura marginale, una "comparsa", come lei stessa lo ha definito. Un’affermazione che sembra voler smorzare ogni polemica sul possibile contenuto del libro, smentendo l’idea che l’opera possa essere incentrata sulla loro relazione o che possa contenere attacchi diretti nei confronti dell’ex compagno.

L’influencer e volto amatissimo dal pubblico ha anche tenuto a sottolineare di non aver mai avuto intenzione di diffamare, screditare o attaccare Mirko: "Non l’ho mai fatto e non lo farò", ha ribadito con fermezza. Anzi, Perla ha dichiarato di aver sempre cercato di proteggere la loro storia, evitando di rivelare dettagli scomodi o verità che avrebbero potuto danneggiare l’immagine del ragazzo. Secondo la Vatiero, la scelta di rimanere in silenzio su molte questioni sarebbe stata dettata dal rispetto per ciò che hanno condiviso, ma anche dal desiderio di non alimentare gossip inutili.

Le parole di Perla arrivano in un momento particolarmente delicato, in cui il rapporto tra i due ex sembra definitivamente compromesso. La diffida, infatti, rappresenta un atto legale che segna un punto di non ritorno, alimentando l’ipotesi che ogni possibilità di un riavvicinamento sia ormai sfumata e anche tutti i famigliari di Perla Vatiero hanno smesso di seguire Mirko Brunetti. Nel frattempo, i fan della coppia, un tempo considerata una delle più amate del panorama televisivo, si dividono tra chi sostiene Perla e chi prende le parti di Mirko, alimentando un dibattito acceso sui social.

Il libro di Perla Vatiero, la cui uscita è ormai imminente, si preannuncia dunque come uno dei progetti editoriali più chiacchierati dell’estate, anche a causa di queste ultime vicende. Resta da vedere se, nonostante le rassicurazioni della giovane scrittrice, i contenuti del volume susciteranno ulteriori polemiche o se, al contrario, riusciranno a chiarire definitivamente la sua versione dei fatti e se successivamente alla pubblicazione Mirko ha davvero intenzione di rivalersi legalmente contro la sua ex compagna.

