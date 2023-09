Uomini e Donne, Manuela e Alessio protagonisti: cosa è successo A Uomini e Donne il 25 settembre due dinamiche al centro dell'attenzione: quella della tronista con Michele e Carlo, e il triangolo con Barbara e Claudia

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre 2023, andata in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi, hanno trovato largo spazio Manuela Carriero e Alessio Pili Stella: la tronista ha raccontato la situazione attuale con Michele e Carlo, i due contendenti; il secondo è stato protagonista di un confronto con Barbara e Claudia, entrambe interessate a lui. Vediamo insieme cosa è accaduto oggi nello studio della trasmissione pomeridiana più seguita dagli italiani.

Manuela tra Michele e Carlo: chi sceglierà?

Manuela ha un carattere forte, è decisa, attenta, diretta. Michele lavora in comune ed è un burlone, pure troppo per la tronista che del giovane dice di non fidarsi proprio per il suo carattere così "estroverso" e il suo voler essere al centro dell’attenzione. Lo vede a suo agio di fronte alla telecamera, ma in realtà non lo è ed è per questo che mantiene un atteggiamento scherzoso in ogni istante: "Io sono serissimo. Lo faccio per sdrammatizzare, perché comunque non è facile avere tutti gli occhi addosso". La prima esterna è al mare e va bene, anche se la donna ha strane sensazioni sul corteggiatore e preferisce tenere un po’ le distanze. Ma a Michele lei piace perché sa ascoltate e controbatte sempre: "È viva!". "Meno male!", ironizza Manuela che ha ammesso di aver contato gli sbadigli nei video di presentazione degli uomini: "Tu ne hai fatti solo due!", e nello studio è partita una fragorosa risata. Lei osserva tutto ed è anche molto fredda quando si tratta di contatto fisico con qualcuno che conosce poco.

In un secondo momento entra Carlo, considerato dalla donna simpatico, nonostante al primo incontro l’avesse salutata con una stretta di mano forte, un gesto che la infastidisce da sempre. Il 38enne rivela di aver chiesto alla redazione di farle ascoltare E tu come stai di Claudio Baglioni, una canzone che lo ha fatto pensare molto a lei. Se Michele è un giocherellone, Carlo è l’opposto, ma Manuela vuole proseguire la conoscenza di entrambi per scoprire i loro lati più nascosti: "Carlo è una persona che si apre con il tempo…" Sarà vero? Intanto la tronista decide di ballare in studio con quest’ultimo.

Alessio tra Barbara e Claudia

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne Alessio si è avvicinato a Barbara: dopo vari appuntamenti saltati, i due si vedono prima per un aperitivo, poi a Peschiera Del Garda. Con Claudia invece Alessio cena la sera prima della puntata, e i due parlano di una "serata piacevole". Quest’ultima poi svela quale sensazione ha suscitato in lei un recente abbraccio tra Alessio e Barbara: "Lei è una bellissima donna ma la vedo lontana dai tuoi canoni estetici. Ha un carattere forte, come piace a te, ma mi dà l’impressione di essere più un’amica che una persona per la vita. Non è una questione di età, li ho visti ballare insieme e non sembravano una coppia", dice Claudia. "Vivo le situazioni giorno per giorno e poi valuto. A livello umano è una persona splendida", ribatte Alessio, che viene attaccato da Aurora perché nella scorsa stagione di Uomini e Donne non aveva accettato il suo numero di telefono per via della troppa differenza di età (e Barbara ha 9 anni in più di lui): il suo obiettivo infatti era quello di avere dei figli. "Io l’anno scorso pensavo ciò, ma come è finita? Ho vissuto tante situazioni che non sono andate bene e mi hanno portato a cambiare idea e vivere alla giornata", spiega l’uomo.

Tornando a Manuela Carriero, lei ricorda perché con Alessio è finita ancora prima di iniziare: "Io mi ero trovata bene, poi lui mi ha fatto ghosting". Lui ribatte: "Se non c’è lo stesso interesse da parte di entrambi, e da parte tua non l’ho visto, chiudo il rapporto. Per me deve esserci reciprocità sin da subito, altrimenti inizio a dare sempre meno". Lei sbotta: "Le persone hanno tempi diversi".

Quando Barbara scopre che Claudia frequenta sia Marco che Alessio, le chiede come faccia a uscire con entrambi visto che sono così diversi: "Tu prima hai detto che non ci vedi bene insieme perché io e te siamo completamente differenti, e poi..." Claudia ribadisce: "Non mi riferivo a un fatto estetico. Quando vi ho visto insieme mi avete dato l’impressione di essere solo amici". Barbara aggiunge: "Occhio, ti tengo d’occhio! Siccome sputi sentenze, ora la tengo d’occhio. Lei è aggressiva e a te non piacciono le donne aggressive!". "Vero, ma per ora ci stiamo conoscendo", dice Alessio. Infine, le due donne criticano il fatto che non le chiami mai, solo messaggi e foto sporadiche: "Lui è simpatico e smart quando c’è", dice Barbara. "È anche furbetto", pensa Claudia. Alessio decide di ballare con Claudia perché con Barbara aveva già ballato, ma quest’ultima non la prende benissimo: "Vai, prego, divertitevi!"

