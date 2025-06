Barbara Chiappini, chi è il marito Carlo e perché si sono separati. L’annuncio tra le lacrime: “Forse non lo amo più” Dopo 23 anni insieme, la showgirl racconta in diretta alla Balivo il terzo allontanamento da Carlo Marini Agostini: "Viviamo in case separate". Cosa è successo.

Barbara Chiappini è tornata in tv, ma non per promuovere un nuovo progetto. Stavolta la notizia è molto meno lieta: ha deciso di raccontare cosa sta succedendo nel suo matrimonio. Ospite di La volta buona, ha parlato apertamente della crisi con il marito Carlo Marini Agostini. Ne è conseguita un’intervista intensa con la padrona di casa e le sue domande indagatrici, in cui Chiappini ha ammesso che tra loro non va bene da tempo.

Barbara Chiappini in lacrime per la terza separazione dal marito

Tutto è cominciato con una premessa chiara e doverosa da parte di Barbara, seduta sul divanetto dello studio de La volta buona: "In 23 anni, anche l’amore conosce alti e bassi. Questo non è un momento facile, questo è il terzo allontanamento. Noi abbiamo due case. Per il bene dei figli e per evitare di esplodere, ho deciso di prendere una pausa di riflessione, di vivere in case separate". Sicuramente un annuncio non semplice da fare in diretta TV, ma Barbara ha preso in mano la situazione, e non ha nascosto che la decisione è stata difficile, ma necessaria per non far pesare i problemi di coppia sui figli, Sveva e Folco. "Abbiamo due caratteri diversi. Io romantica e sensibile, lui è diverso, due modi di vedere la vita che col tempo si sono acuiti". Un’incompatibilità che evidentemente si è fatta sentire sempre di più col passare degli anni, e che ha logorato il rapporto. Barbara ha raccontato di essersi chiusa molto in sé stessa, non riuscendo a ritrovare un punto di contatto col marito, noto manager e imprenditore italiano, descritto in passato come un amante della natura dalla personalità sportiva, che ama passare il tempo in famiglia.

La crisi personale di Barbara Chiappini

Ad esacerbare la crisi sarebbe stata anche la loro reazione al palesarsi del problema: "Io mi sono un po’ isolata in questi anni. Forse pensavo che di volermi concentrare sui bambini, non avendo mamma e famiglia vicino a Roma… Sto iniziando ora a cambiare, sto iniziando ad aprirmi, sono in cura da una psicologa, psicoterapia di coppia però, prima di rompere tutto con mio marito. Delle volte rifletto, sono io che sono troppo esigente o sono cambiata". Barbara ha quindi cominciato un percorso di terapia e si sta ponendo domande scomode ma necessarie sul suo rapporto, sperando di riuscire a farlo funzionare di nuovo.

La volta buona: le domande di Caterina Balivo e i dubbi sull’amore

Caterina Balivo le ha chiesto se si sente svilita come moglie. Barbara si è commossa: "Diciamo che il carattere di Carlo è molto forte, però se fossi stata più forte avrei saputo reagire". Poi, la domanda più difficile: "Sei innamorata di lui?". La risposta è arrivata dopo una lunga pausa: "Non lo so più, questa è la domanda che mi pongo tante volte. Secondo me la serenità è importante, in questo momento mi manca la serenità. Non so se sia giusto superare le discussioni, soprattutto per i due figli che abbiamo insieme". Barbara e Carlo stanno attraversando una fase complicata. La loro non è la prima crisi, ma forse è quella più profonda. Dopo un matrimonio iniziato nel 2011, una vita costruita insieme nella campagna italiana, due figli cresciuti con amore e discrezione, oggi si ritrovano a un bivio. Chissà se il tempo aiuterà a capire se vale ancora la pena di provarci, o se è il momento di voltare davvero pagina.

