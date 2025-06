Manuela Moreno: le nozze saltate (tre volte), la bugia di Adriano Galliani e il nuovo compagno Due storie finite a un passo dall'altare e un nuovo fidanzato che le ha rubato il cuore per la giornalista che da stasera torna su Rai 3 con Filorosso.

Manuela Moreno torna con una nuova edizione di Filorosso. Da questa sera, lunedì 16 giugno 2025, la giornalista riparte con le consuete ma inedite interviste, inchieste sul campo e ospiti del programma, in cui racconterà i principali fatti dell’estate 2025, cercando di approfondire e fare chiarezza tra le notizie e le varie vicende dei nostri giorni. Argomenti come lavoro, economia, ambiente, diritti, salute e cultura verranno affrontati con rigore giornalistico e sensibilità narrativa, ma non mancheranno anche momenti dedicati al costume e allo spettacolo, una piccola novità di questa nuova stagione. Moreno è tornata quindi alla guida di Filorosso, dopo i passati mesi al Tg2 Post, e ora è pronta per il pubblico di Rai 3, mentre in molti si chiedono come proceda la sua vita privata.

Manuela Moreno, le nozze saltate a un passo dall’altare (due volte)

Mai sposata e niente figli per Manuela Moreno. Eppure le occasioni di convolare a nozze alla giornalista non sono certo mancate. L’ultima, in ordine di tempo, è stata quella fattale dal suo ex fidanzato il discografico Giacomo Maiolini, che le aveva chiesto di sposarla a Borgo Egnazia nell’estate del 2023: "Ho chiuso una storia che durava da anni e che si sarebbe potuta concludere con le nozze. Pensavo di restare sola per un po’ e invece ho già un nuovo compagno con cui sto costruendo una storia, che spero sia d’amore vero", aveva raccontato l’inverno scorso a Monica Setta in una puntata di Storie di Donne al Bivio.

Ma le nozze saltate con Maiolini non sono state le uniche a non avere mai luogo. Sempre nella trasmissione di Setta, Manuela Moreno ha raccontato di una relazione precedente, finita proprio a un passo dal fatidico si sull’altare: "Una volta però a tre giorni prima del matrimonio fu lui a sparire. È proprio sparito. lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato…".

Adriano Galliani e la bugia che ha causato la rottura

In passato, Manuele Moreno ha avuto anche una relazione con Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e storico braccio destro di Silvio Berlusconi Il loro rapporto, che sembrava destinato al matrimonio, è terminato perché lei ha scoperto una sua "bugia". "Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati. Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità. Forse per lui ero importante. Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro nel mondo"

Il nuovo amore di Manuela Moreno: "Mi sta rubando il cuore"

Mentre la storia d’amore con Giacomo Maiolini finiva, e mentre risolveva i problemi dei suoi genitori, Manuela Moreno ha avuto vicino un caro amico, che con il tempo è diventato davvero importante: "Il mio ex compagno era andato un mese a Bali, come sempre, e io, per timore che i miei si aggravassero, avevo deciso di non seguirlo. Mi sono trovata profondamente sola e mi è stato vicino un uomo che conosco da tempo e che mi era fino ad allora solo amico – raccontava la padrona di casa di Filorosso a Monica Setta -. Coetaneo, non appartiene al mio ambiente, ma è stato delicato e prezioso nei giorni difficili della mia famiglia. Quando a settembre dopo uno scambio piccato di sms il mio ex mi ha rispedito le chiavi di casa senza nemmeno un biglietto, ho trovato conforto in questo amico speciale che pian piano mi sta rubando il cuore. Ora ci frequentiamo assiduamente e, come direbbero i ragazzi, stiamo provando a stare insieme. Alla nostra età tutto è più facile e più difficile, ma una sola cosa conta: la sincerità".

