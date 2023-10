UeD, Tina e Roberta si uniscono al coro: “Questi cavalieri vanno sostituiti, andazzo da morti” La settimana del dating show di Maria De Filippi si apre con la chiusura tra Maurizio e Gemma, poi nuove polemiche sulla situazione (grave) del parterre

Nuova settimana ma vecchi problemi per Uomini e Donne. La prima puntata di oggi lunedì 16 ottobre 2023 del dating show di Maria De Filippi si è aperta con la chiusura tra Gemma e Maurizio e soprattutto con l’infuriare – sempre più acceso – della polemica riguardante la situazione del parterre maschile. Le accuse contro i cavalieri, definiti "morti" dalle dame, sono sempre più pesanti e la spaccatura è ormai evidente, con Gianni Sperti furioso con gli uomini e Tina Cipollari che avrebbe chiesto addirittura di sostituirli in blocco. Scopriamo cos’è successo oggi a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: cavalieri sotto accusa

Il primo pomeriggio settimanale di Uomini e Donne si è riaperto con Gemma e Maurizio, ancora impegnati nel loro confronto privato dietro le quinte. La distanza tra i due si sta facendo insanabile, con la dama che chiede disperatamente un bacio e dell’affetto e il cavaliere ancora restio. "Mi hai detto che se non ci fossero state le telecamere mi avresti baciato" ha accusato lei, "Non me lo ricordo" ha risolto sbrigativo lui, arrivando a chiudere la frequentazione. Secondo Gianni Sperti ha sfruttato la scusa del bacio per chiudere una relazione su cui è indeciso fin dal principio per la differenza d’età. Anche Maria De Filippi ha cercato di aiutare Gemma ad aprire gli occhi: "Ha detto che non vuole fare ‘beneficienza’ Gemma, lo hai sentito o no?".

Spazio poi a Marco e Claudia per un confronto che, di fatto, non c’è mai stato (sappiamo solo che non c’è stato alcun bacio). Ad aggiungersi alla conversazione dalle retrovie sono intervenuti Alessio e Barbara, ed è bastato poco per riaccendere la polemica più accesa di questa edizione di UeD. Gli attacchi da parte del parterre femminile sono sempre gli stessi e sempre più pesanti, con i cavalieri accusati di essere spenti o indecisi o comunque impegnati in un "gioco" tutto loro. Anche Roberta si è unita al coro, accusando proprio Marco, che l’avrebbe definita "soffocante" solo per avergli scritto un messaggio di buongiorno.

"Dentro e fuori l’andazzo è questo. Non c’hanno voglia di fare niente: questi sono morti" è esplosa Roberta, furiosa anche con Ermes (con ha recentemente chiuso dopo che anche lui non aveva fatto nessun passo avanti). Tina Cipollari ha dato ragione alle dame e ha lanciato l’appello: "Maria vanno sostituiti. A questi stiamo facendo un favore".

Arrabbiatissimo anche Gianni Sperti, che non ci sta nel vedere una situazione del genere nel parterre maschile, che siede alla sua destra: "È un problema molto serio sul lato destro, vi consiglio di farvi curare. Si è capovolto il mondo" ha attaccato l’opinionista, prima di aggiungere che "Per donne di questo calibro ci vogliono uomini con due pa**e così".

