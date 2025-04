Uomini e Donne, gesto inatteso di Alessia Cammarota per Aldo. Ma i fan adesso temono per un’altra coppia L'ex compagna del tronista avrebbe confermato le dichiarazioni di Palmeri (sulla crisi pacifica) con un'azione molto chiara attraverso i social. Ecco di cosa si tratta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si susseguono dubbi, e perplessità, sul rapporto ormai finito tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. A confermare la rottura era stato l’ex tronista di Uomini e Donne, la scorsa settimana. In quell’occasione Palmeri aveva negato fantomatici tradimenti, parlando invece di una mancanza di accordo con la compagna. Poi l’aggiunta, con cui Aldo faceva intendere una rottura di comune accordo, senza particolare astio da entrambe le parti. E ora un gesto social di Alessia parrebbe confermare questa versione. Mentre altri due ex del dating show, Sonny Di Meo e Sara Shaimi, potrebbero essere al momento in crisi. Ecco i particolari qui sotto.

Uomini e Donne, il gesto inaspettato di Alessia Cammarota

Era stato Aldo Palmeri a confermare la fine dell’amore con Alessia Cammarota. Uno choc, per i fan della coppia, vista la famiglia allargata che si era ormai creata (tre i figli di Aldo, uno dei quali nato da Alessia). Ma questa è la vita, come ha sottolineato lo stesso ex tronista, negando chiaramente le voci di ipotetici tradimenti. Palmeri era infatti stato accusato (più volte) di aver messo le corna ad Alessia, per colpa di un episodio avvenuto all’inizio della loro relazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quanto pare, però, i due si sono lasciati semplicemente perché non andavano più d’accordo. E Aldo ci ha tenuto a rimarcare che la priorità, d’ora in poi, sarebbe stata quella di non farsi la guerra per il bene dei figli. Una versione che Alessia non aveva mai confermato, almeno a parole. Anche se nelle ultime ore è sbucato un indizio social che sembrerebbe dare ragione a Palmeri.

In sostanza, Alessia Cammarota avrebbe messo un ‘like’ all’ultima foto postata da Aldo su Instagram. Foto in cui l’ex tronista appare in compagnia dei tre figli. E questo potrebbe voler dire che i due, sul serio, sono al momento in rapporti sereni. Così come speravano i tantissimi fan della coppia.

L’ipotesi crisi tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi

Intanto un’altra coppia di Uomini e Donne, nata nel lontano 2020, sta facendo preoccupare in queste ore gli appassionati. Si tratterebbe di Sonny Di Meo e Sara Shaimi, convolati a nozze nel marzo 2023 e poi genitori della piccola Nora Belle. A far scattare l’allarme è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio di un utente, in cui veniva segnalato un particolare strano. Cioè il fatto che nell’ultimo periodo l’ex tronista avesse postato sui social solo foto da sola, senza il marito.

Tuttavia, a stretto giro di posta, è arrivata la replica (ironica) proprio di Sara Shaimi: "E si peccato… che ci devi fare, avevo voglia di farmi un viaggio. Adesso ne ho altri in programma sempre da SOLA. Un mio hobby". Insomma, la crisi sembrerebbe pura invenzione a questo punto. Anche se già nel 2023 si era parlato di una rottura tra i due (per presunti tradimenti di lui). E forse è stato proprio questo ‘precedente’, ad aver acceso per un po’ la curiosità dei social.

Potrebbe interessarti anche