Attitudini: nessuna, Aldo, Giovanni e Giacomo al cinema con un documentario sulla loro carriera Il Trio più famoso della comicità italiana torna in sala ma questa volta non con un film: sarà una retrospettiva su tutta la loro carriera

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Il 10 ottobre 2025, Aldo, Giovanni e Giacomo torneranno al cinema con Attitudini: nessuna, il documentario sulla loro carriera. Una retrospettiva che promette di svelare i segreti di una carriera lunga oltre trent’anni, fatta di successi straordinari e qualche scivolone che ha saputo trasformarsi in lezione di vita. Un viaggio, promettono, che affronterà tutti i temi cari al Trio e che farà ripercorrere ai fan un cammino di oltre tre decadi.

Un documentario speciale

Attitudini: nessuna giunge in un momento particolare per il Trio che, dopo il terribile flop nel 2016 con Fuga da Reuma Park, aveva saputo risollevarsi con l’ottimo Odio l’estate del 2020 e con Il Grande giorno del 2022. Un fallimento che li aveva portati persino a prendersi un momento di riflessione, con i fan preoccupati che quello potesse essere l’addio a tre monumenti della comicità italiana. Il titolo scelto per il documentario riflette perfettamente la grande autoironia che ha sempre contraddistinto il trio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 10 ottobre 2025, quindi, si preannuncia come un momento speciale, un’occasione unica per scoprire il lato più intimo e autentico di tre artisti che hanno saputo conquistare generazioni diverse di spettatori. Tutto questo mantenendo sempre viva quella capacità di far ridere riflettendo sulla quotidianità e sui piccoli drammi della vita moderna.

Dove vedere i film di Aldo, Giovanni e Giacomo in streaming

Tre uomini e una gamba (1997)

La prima pellicola del Trio, un salto nel vuoto come loro stessi hanno ammesso in alcune interviste, diretta da loro e da Massimo Venier. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre commessi in un negozio di ferramente di proprietà del Cavalier Eros Cecconi (Carlo Croccolo), di cui hanno sposato due delle tre figlie. La terza (Luciana Littizzetto) è in procinto di unirsi in matrimonio con Giacomo, ma nel viaggio in auto verso Gallipoli, una serie di eventi farà ricredere i tre in merito a ciò che davvero vogliono dalla vita. Il film è disponibile nei cataloghi di Netflix e Prime Video.

Così è la vita (1998)

Sempre il Trio e Massimo Venier dietro la macchina da presa. Aldo, soprannominato Bancomat per la bravura nel falsificare carte di credito, è un rapinatore rinchiuso a San Vittore. Durante uno spostamento in tribunale prende in ostaggio il poliziotto Giacomo. I due raccolgono per strada Giovanni, a cui era appena stata rubata l’auto, che accetta il passaggio ignaro del sequestro in corso. Comincia così un rocambolesco viaggio senza meta per il mal assortito gruppo. Il film è disponibile nei cataloghi di Netflix e Prime Video.

Chiedimi se sono felice (2000)

Solita formula registica. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre attori sognatori, che sbarcano il lunario più o meno bene e sognano di mettere in scena una piece teatrale tutta loro. Aldo, inguaribile rubacuori, obbliga Giovanni a troncare per lui la relazione con Silvana, ma l’uomo sbaglia casa e finisce per conoscere, e invaghirsi, di Marina (Marina Massironi). I due iniziano una relazione, nel cui mezzo però finisce Giacomo, che distrugge l’apparentemente inossidabile amicizia che legava i tre. Il film è disponibile su Netflix e Prime Video.

La leggenda di Al, John e Jack (2002)

Neanche a farlo apposta, il Trio e Massimo Venier alla regia. Il film si basa sui personaggi dei gangster visti nell’introduzione di Tre uomini e una gamba. Al, John e Jack sono tre malavitosi alle dipendenze del boss Sam Genovese. I tre sono del tutto imbranati e ne combinano una peggio dell’altra. Per liberarsi dal giogo del boss, che ormai vuole fargli la pelle, decidono di incastrarlo e venderlo all’FBI. Il film è disponibile in streaming su Netflix e Prime Video.

Gli altri film con Aldo, Giovanni e Giacomo in streaming e dove trovarli

Tu la conosci Claudia?: Netflix e Prime Video

Il cosmo sul comò: Prime Video

La banda dei babbi natale: Prime video e a noleggio o in acquisto su Rakuten TV

Il ricco, il povero e il maggiordomo: Netflix, Prime Video, TIM Vision e a noleggio o in acquisto su Apple TV e Rakuten TV

Fuga da Reuma Park: Prime Video e TIM Vision e a noleggio o in acquisto su Apple TV e Rakuten TV

Odio l’estate: Apple TV, Netflix, Prime Video e a noleggio o in acquisto su TIM Vision e Rakuten TV

Il grande giorno: Apple TV, Netflix, Prime Video e a noleggio o in acquisto su TIM Vision e Rakuten TV

Potrebbe interessarti anche