Uomini e Donne, Brando avvistato in compagnia di altre donne: Raffaella Scuotto reagisce così Continuano i rumors di crisi sulla coppia i cui rapporti si sarebbero recentemente raffreddati: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è una delle tante coppie nate sotto i riflettori di Uomini e Donne, e che hanno fatto sognare i telespettatori. La storia tra i due è continuata anche fuori dal programma, ma di recente hanno iniziato a circolare alcuni rumors in merito a un periodo di crisi tra i due e ad alcuni avvistamenti di Barando in locali in compagnia di altre donne. Nelle ultime ore la stessa Raffaella Scuotto ha deciso dunque di intervenire attraverso i social per fare chiarezza: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Brando in compagnia di altre donne: le indiscrezioni

Qualche giorno fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha reso nota la segnalazione di una fan che avrebbe visto brando in un locale in compagnia di altre donne. "Ciao Deia, ti scrivo perché sono delusa da Brando Ephrikian. All’inizio credevo molto in lui, ma ora vedo dei comportamenti che sembrano mirati solo a ottenere visibilità. Ho ricevuto alcune segnalazioni su di lui, come il fatto che esca con altre persone e non con Raffaella e questo mi ha fatto cambiare opinione. Mi spiace perché Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata. Vorrei capire meglio la situazione", riportava la segnalazione accompagnata da una foto che ritraeva Brando in un locale con alcune amiche.

Nelle ultime ore, Deianira ha reso nota una nuova segnalazione che riporta queste parole: "Volevo dirti che dopo le storie che avete fatto, i rapporti tra Brando e Raffaella si sono raffreddati. Conosco alcune persone vicine e, appena avrò altre notizie, ti aggiornerò".

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto sbotta sui social: "Conosco il mio fidanzato"

A seguito di queste segnalazioni, Raffaella Scuotto ha deciso di intervenire personalmente sui social per fare chiarezza sulla situazione. "Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno […] che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so sempre in tempo reale", ha scritto Raffaella tra le Instagram stories.

La ragazza ha poi continuato il lungo sfogo aggiungendo: "Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando è un ragazzo giovane, che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita sua ed è giusto e normale che continui a coltivarla. È normale che abbia le proprie amicizie, uomo e donna che siano, e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione. […] Sono veramente inorridita dai messaggi di chi vorrebbe darmi lezioni di vita, consigli, pareri e vorrebbe farmi da cupido impostando i miei rapporti interpersonali a proprio piacimento, credendo di sapere come sia la mia vita e la mia relazione. […] Alcuni di voi dovrebbero contare più di una volta prima di sputare".

