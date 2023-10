Uomini e Donne, Gianni Sperti bacia Roberta e porta a scuola i cavalieri: “Volevo svegliarli” L’opinionista si prende la scena nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi: Manuela Carriero abbandona il trono e il programma

Nella puntata del definitivo addio di Manuela Carriero a Uomini e Donne a prendersi la scena è, un po’ a sorpresa, Gianni Sperti. Stufo della recente situazione di "blocco" dei cavalieri del Trono Over, l’opinionista ha deciso di insegnare al parterre maschile "come si fa" e si è lanciato in un bacio appassionato con Roberta tra gli applausi del pubblico. Scopriamo cos’è successo oggi nel pomeriggio del dating show di Maria De Filippi su Canale 5.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Manuela Carriero se ne va

Il nuovo appuntamento di UeD si è riaperto con il Trono classico, dal momento che Manuela Carriero – rimasta senza corteggiatori – ha annunciato di voler abbandonare il programma. Maria De Filippi ha spiegato di aver invitato in studio Michele e Carlo in studio per far ragionare Manuela, poichè la redazione non è riuscita a convincere la tronista del loro punto di vista. Michele ha dunque ribadito quanto detto in maniera ancora più diretta: "Non mi piaci (…) Mi piaci solo fisicamente". Manuela non ha voluto sentire ragioni ("Ma come fai a dirlo"), lasciando il corteggiatore in una situazione imbarazzante e disarmante: "Sono solo sincero. Mi sembra paradossale dovermi giustificare (…) Ti ho conosciuto e non mi è piaciuto quasi niente. Come altro te lo posso dire?". Anche Gianni Sperti si è unito al coro ("Più chiaro di così"), ma Manuela è sembrata quasi impazzita, ostinandosi con la sua versione dei fatti: "Io non ci credo". Costretta a intervenire, Maria ha parlato per tutti: "Qui nessuno è il tuo fidanzato (…) Mai e poi mai questa scena l’avrei voluta vedere. Tutto questo è umiliante per te".

Non è andata meglio a Carlo, che ha raggiunto lo studio dopo Michele: "Mi dispiace, ma non puoi colpevolizzarci" ha spiegato il giovane. Solo dopo altre discussioni Manuela ha accettato la decisione dei due ("Non volevo trattenere nessuno con la forza, volevo solo dei chiarimenti") e Maria ha potuto lasciare andare i due ormai ex corteggiatori. Anche la tronista, come annunciato, ha lasciato il programma. Il trono, per il momento, rimane vuoto.

Gianni Sperti show

Dopo aver scoperto i primi passi della conoscenza tra Bruno e Gemma, è stato Gianni Sperti – come anticipato – a prendersi la scena nel pomeriggio di Uomini e Donne. L’opinionista ha infatti raggiunto Roberta e l’ha baciata passionalmente per molti secondi. "Volevo un attimo svegliare gli uomini" ha spiegato Gianni (facendo riferimento a Bruno e alla recente situazione stagnante del parterre maschile), con tanto di frecciatina a Maurizio ed Elena: "Altro che bacio ibrido".

31 ottobrA sedersi poi è stato Maurizio, l’unica eccezione (forse) di questa edizione. Durante l’ultima uscita cavaliere ha infatti chiesto a Manuela addirittura di andare in camera da lui, gesto forse non particolarmente galante, ma un’intraprendenza che lui ha giustificato con il grande interesse nei confronti della dama. Manuela non ha apprezzato e ha deciso di chiudere. Laconico il commento di Gianni: "Per una volta che n’è uno…".

Il Trono classico

Virginia è andata a parlare con Cristian dopo la vicenda del bacio emerso fuori da Uomini e Donne. Sebbene l’indignazione e la "gelosia" del tronista fosse completamente ingiustificata, la corteggiatrice ha apprezzato il fatto si aver visto per la prima volta tanto interesse da parte di lui nei suoi confronti. I due hanno fatto pace e Cristian ha ammesso che Virginia "l’ha fatto ragionare", confessando però di essere più avanti nel suo percorso con Valentina (come dimostrato ampiamente dall’esterna).

