Un Tipo Imprevedibile 2: Adam Sandler spiazza tutti con 12 cameo shock tra star, rapper e leggende del golf Adam Sandler spiazza tutti con 12 cameo in Un Tipo Imprevedibile 2: da Eminem a Post Malone, passando per stelle del golf e comici, un sequel ricco di sorprese.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Da qualche giorno è disponibile su Netflix Un Tipo Imprevedibile 2, il sequel del film del 1996 che vede al centro della storia l’icona del golf Happy Gilmore. Si tratta di una commedia simpatica con protagonista Adam Sandler, che torna a far ridere il pubblico. Nel cast ritornano Ben Stiller e Christopher McDonald, affiancati anche da nuovi attori che vi diremo dopo. Ma una delle curiosità più incredibile del film sono i 12 cameo presenti e che adesso vi sveleremo. Siete pronti? Benissimo, allora proseguite la lettura di questo articolo.

Un Tipo Imprevedibile 2: i 12 cameo presenti nel sequel con Adam Sandler

Come vi abbiamo già anticipato, l’attesissimo sequel Un Tipo Imprevedibile 2 è finalmente disponibile per la visione, con Adam Sandler nel ruolo iconico di Happy Gilmore. Questa sarà una pellicola piena di sorprese e adesso vi diremo il perché. Una delle caratteristiche principali del film è la presenza di 12 cameo di celebrità, oltre ai ruoli veri e propri ricoperti da Bad Bunny, Haley Joel Osment, Benny Safdie e dalle figlie di Adam Sandler. Il golfista John Daly interpreta sé stesso nei panni dello zio di Happy, con un ruolo ricorrente e una scena motivazionale. Andrew Santino, Bobby Lee e Sean Evans appaiono nei programmi Bad Friends e Hot Ones, intervistando il personaggio di Safdie. Jon Lovitz confronta come un giocatore colpito da Happy e ritorna più volte con gag comiche. Il campione NFL Travis Kelce interpreta un cameriere in una scena al country club, mentre Marcello Hernandez è Esteban, il caddy di Bad Bunny, che tenta di partecipare al torneo e fugge travestito da poliziotto. Tra gli amici golfisti di Happy compaiono Margaret Qualley, Martin Herlihy ed Eric André, protagonisti di un incidente in golf cart.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nick Swardson appare in un flashback come Ben Daggett, unico capace di superare Happy in un tiro, ma si infortuna, influenzando la trama. Post Malone interpreta il DJ Omar Gosh, telecronista sportivo insieme a Verne Lundqvist, mentre Guy Fieri è il presentatore ufficiale del torneo con entrate scenografiche. Kid Cudi si confronta come agente dell’FBI che arresta Hal L. (Ben Stiller), ora leader di un gruppo di Alcolisti Anonimi che sfrutta i partecipanti. Eminem interpreta Donald Jr., figlio del personaggio di Joe Flaherty, che finisce divorato dagli alligatori. Infine, Steve Buscemi è il bizzarro vicino di Happy, protagonista di gag grottesche.

Trama, cast e dove vedere in streaming Un Tipo Imprevedibile 2

La trama del film segue Happy Gilmore che, dopo 22 anni di trionfi nel Pro Golf Tour, torna a casa in seguito alla morte della nonna. Al suo ritorno, viene sfidato da un nuovo e odioso avversario, Sappy Jones. Per affrontarlo, Happy si allea sorprendentemente con il suo ex rivale, Shooter McGavin. Nel cast troviamo: Margaret Qualley, Adam Sandler, Julie Bowen, Ben Stiller, Christopher McDonald, Benny Safdie, Dennis Dugan, Nick Swardson, Bad Bunny, Maxwell Friedman, Lee Trevino, Dani Deetté.

Se desiderate guardare Un Tipo Imprevedibile 2 e trascorrere del tempo in tranquillità, lo trovate in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche