Sognando Beckham 2 si farà davvero: il ritorno del film cult con Victoria, David e una nuova sfida al femminile Vent’anni dopo il cult sul calcio femminile, torna Sognando Beckham: confermato il sequel del film, mentre David e Victoria preparano un nuovo documentario

Incredibile, ma vero! Dopo oltre vent’anni, il film di successo che ha appassionato milioni di persone e le ha avvicinate all’incredibile mondo del calcio femminile, avrà un sequel. Sognando Beckham 2 è stato confermato e noi siamo felicissimi di questa cosa. Con protagoniste le allora sconosciute Keira Knightley e Parminder Nagra, la pellicola ottenne risultati sorprendenti, al di là di ogni aspettative. A confermare ciò, ci ha pensato la regista e sceneggiatrice Gurinder Chadha. Probabilmente, questo progetto si concentrerà sull’evoluzione del calcio femminile ma anche del suo impatto nella cultura pop dei nostri giorni. Intanto, però, David e Victoria Beckham starebbero preparando un nuovo docu-show sulla loro vita. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sognando Beckham 2, il sequel è il lavorazione: cosa sappiamo

Un po’ come la notizia sul sequel de Il Diavolo Veste Prada 2, anche l’annuncio del sequel di Sognando Beckham, ci ha reso davvero ma davvero felici. A confermarlo, la regista e sceneggiatrice Gurinder Chadha, che ha rivelato lo sviluppo di un nuovo progetto. Il film originale del 2002 fu un successo inaspettato, incassando 76 milioni di dollari a fronte di un budget di 6 milioni, grazie anche alle interpretazioni di Keira Knightley e Parminder Nagra, allora poco conosciute. La pellicola si impose per la sua narrazione inclusiva, incentrata su due giovani calciatrici che affrontano ostacoli culturali e sociali per affermarsi, anticipando l’ondata di interesse verso il calcio femminile e diventando un titolo di culto. In particolare, per chi non lo spesse, la trama del film del 2002 racconta le speranze e le difficoltà di Jes e Jules, due ragazze londinesi che vogliono affermarsi nel calcio, ma devono affrontare l’opposizione delle loro famiglie: la madre di Jes vorrebbe che imparasse a fare il chapati, mentre quella di Jules desidera che si comporti in modo più femminile e si sistemasse.

Per Knightley rappresentò l’inizio della sua carriera internazionale, prima di recitare in Pirati dei Caraibi e Love Actually. "Sono felice di poter tornare a lavorare su questi personaggi e raccontare una nuova storia", ha dichiarato Chadha, sottolineando di voler "onorare l’eredità del primo capitolo". Ha anche fatto intendere che il cast originale è stato informato del progetto e che ci sono buone probabilità di un loro ritorno. Il sequel approfondirà l’evoluzione del calcio femminile e i cambiamenti culturali avvenuti negli ultimi vent’anni.

David e Victoria Beckham al lavoro su un nuovo documentario

Intanto, anche David e Victoria Beckham restano al centro dell’attenzione mediatica. Dopo un cameo nel film del 2002 (di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente), sono tornati alla ribalta con la docuserie Beckham su Netflix, vincitrice di un Emmy nel 2023, che ha mostrato lati inediti della loro vita privata, inclusa la scena diventata virale in cui David corregge Victoria quando si definisce "figlia della classe operaia". Ora, sarà Victoria la protagonista di un nuovo documentario prodotto sempre da Netflix. Secondo David, non è stato facile convincerla, ma il risultato mostrerà la moglie in modo autentico ed emozionante, ripercorrendone la carriera artistica e imprenditoriale.

Con l’interesse crescente verso il calcio femminile e la rinnovata attenzione sui Beckham, Sognando Beckham 2 arriva in un momento perfetto: non solo come omaggio nostalgico, ma anche come spunto per riflettere sull’evoluzione dello sport e della rappresentazione femminile negli ultimi vent’anni.

Sognando Beckham, dove vedere il film in streaming

Ricordiamo che Sognando Beckham è in streaming sulle piattaforme Prime Video e Rakuten TV.

